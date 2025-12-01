- توقفت سلسلة انتصارات منتخب تونس تحت قيادة سامي الطرابلسي بعد ستة انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم 2026، بخسارة أمام سوريا في افتتاح كأس العرب 2025. - رغم السيطرة الميدانية، فشل المنتخب التونسي في تحقيق الفوز بسبب مشاكل هجومية، حيث لم تُثمر الخطة التكتيكية المعتمدة بثلاثة مدافعين، مما دفع الطرابلسي لتغييرها في الشوط الثاني. - تراجعت القوة الدفاعية لتونس، حيث اهتزت شباكهم في آخر أربع مباريات، مما يشير إلى تحديات كبيرة في كأس العرب المقبلة.

توقفت سلسلة نجاحات منتخب تونس لكرة القدم، تحت قيادة مدربه سامي الطرابلسي (57 عاماً)، في المباريات الرسمية، فبعد الانتصار في ست مباريات توالياً، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، تلقى "نسور قرطاج" هزيمتهم الأولى، وذلك أمام منتخب سورية في افتتاح منافسات كأس العرب، قطر 2025 بنتيجة (0-1)، وكانت تونس قد خسرت مباراة وحيدة بإشراف الطرابلسي، وذلك أمام المغرب في اختبار ودي.

وفي أول لقاء له بعد التعادل مع منتخب البرازيل ودياً، منذ أيام قليلة في فرنسا، تلقى المنتخب التونسي صدمة قوية، بعدما فشل في التعامل مع اللقاء الأول في كأس العرب، رغم أن مدربه سامي الطرابلسي اختار الاعتماد على الخطة التكتيكية نفسها بوجود ثلاثة لاعبين في محور الدفاع، ولكن هذه الخطة لم تُعط "نسور قرطاج" الدفع المنشود، خاصة على المستوى الهجومي، فرغم السيطرة الميدانية، فإن أخطر فرص تونس كانت خلال الشوط الثاني عندما غيّر المدرب الرسم التكتيكي، وأصبح يعتمد على ثنائي في مقدمة الخط الأمامي، إثر الدفع بسيف الجزيري، مع التخلي عن أحد لاعبي محور الدفاع، من أجل الضغط أكثر على المنتخب السوري.

وتُعتبر المشاكل الهجومية نقطة سلبية رافقت "نسور قرطاج"، خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن معدلات التهديف كانت ضعيفة، وتأكدت في مباراة موريتانيا الودية (1ـ1)، كما أن منتخب تونس، الذي كان مميزاً دفاعياً في تصفيات كأس العالم 2026، بعدم قبول أي هدف، فإن المرمى التونسي اهتزّ في آخر أربع مباريات توالياً منها ثلاث مباريات ودية، ما يؤكد أن "النسور" افتقدوا نقطة قوتهم الأساسية، وكل المؤشرات تؤكد أن المهمة في كأس العرب ستكون صعبة.