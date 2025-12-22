الطرابلسي: الإخفاق في كأس العرب ليس مقياسياً في أمم أفريقيا

- أكد سامي الطرابلسي على أهمية المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مشيرًا إلى الظروف الملائمة والتحديات في المباراة الأولى ضد أوغندا وضرورة تحقيق انطلاقة جيدة. - شدد الطرابلسي على أهمية الاستقرار الفني وبقاء المدرب لفترة طويلة، مؤكدًا على عزيمة منتخب تونس والضغط كحافز إضافي، وأهمية تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل أداء. - أشار إلى تطورات كرة القدم الأفريقية وأهمية تحسين الدوريات المحلية، محذرًا من المفاجآت في البطولة، ومؤكدًا أن النتائج تحدد النجاح، مع احتمال أن يكون منتخب أوغندا مفاجأة.

كشف مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً) عن الأهداف التي وضعها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب أوغندا، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين: "المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا شرف كبير بالنسبة لي كمدرب، وأريد تحقيق إنجاز فيها، وهذه البطولات تقعد دائماً في التاريخ، وبحول الله نحن في منتخب تونس الآن في المغرب، ورأينا المنشآت الرياضية التي لديهم، والمناخ الجيد المناسب لنا، على عكس ما كان يحدث في باقي الدول التي تشهد ارتفاعاً لدرجات الحرارة ورطوبة شديدة".

وتابع الطرابلسي: "منتخب أوغندا محترم، والإحصاءات لا تكذب، ودائماً نحن في منتخب تونس نواجه مشكلة في المباراة الأولى في كأس أمم أفريقيا، وحتى عندما وصلنا إلى نصف النهائي، كانت البداية صعبة ومتعثرة، وهناك العديد من المنتخبات في القارة أصبحت تفرض الاحترام، وهذا ما حدث بين جزر القمر والمغرب، والكل لديه رغبة وطموح كبير، وبالنسبة لنا، نركز على تحقيق انطلاقة جيدة للغاية في هذه النسخة".

وأوضح: "كرة القدم ليست علماً صحيحاً، والجزائر حققت لقب كأس العرب، لكنها خرجت من الدور الأول في كأس أفريقيا الماضية، وما حدث معنا في كأس العرب ليس مقياسياً، ونحن في منتخب تونس عبارة عن مجموعة مترابطة، وجميع اللاعبين بصحة جيدة، ونريد تقديم كل شيء، لكنه ليس ردة فعل لما حدث معنا في كأس العرب الماضية، والحافز لدينا في كل مباراة نلعبها، سواء ودية أو رسمية".

وأردف: "النجاح والفشل لديهما العديد من العوامل، لكن لدينا في منتخب تونس عزيمة ولا يوجد تهاون أو تخاذل في أي مباراة مهما كانت، والضغط الذي نتعرض له حافز لنا، والمناخ الآن في المغرب جيد لنا، لكن لا يوجد مبرر لعب مواجهات سيئة أو رديئة، والضغط نعيشه نحن وغيرنا، والجميع يشاهد كيف يتعرض مدرب منتخب مصر حسام حسن للضغط، وبالنسبة لي هدفنا الآن هو تحفيز اللاعبين وتقديم كل شيء، على عكس ما ينشر في وسائل الإعلام".

واستطرد: "الاستقرار الفني مميز لأي منتخب، وبالنسبة لي المدرب يجب أن يبقى في عمله مع المنتخب لمدة أربع سنوات، لا أن يُحاسب بعد ثلاثة أشهر فقط، والظروف الحالية جيدة، وهناك العديد من الأشياء التي يجب أن تتغير، وبحول الله أن يبدأ المنتخب التونسي بشكل جيد، وبخاصة في المباراة الأولى، لأننا نريد العودة إلى تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "التغييرات في كرة القدم الأفريقية مهمة، والجميع شاهد كيف ينافس نجوم القارة على تحقيق الجوائز الفردية، لكن نرجو الاهتمام بمستوى الدوريات المحلية، التي لم تتطور، وعلى الاتحاد الأفريقي الاهتمام بهذه النقطة، وليس تقليد ما يحدث في أوروبا عبر إقامة كأس أمم أفريقيا مرة كل أربع سنوات، والفوز بالمواجهات في الدور الأول الآن ضروري بالنسبة لنا في منتخب تونس".

وختم سامي الطرابلسي حديثه: "المنتخبات في أفريقيا تطورت، وجاءت إلى هذه البطولة من أجل تحقيق النتائج، وعلينا عدم التعامل باستهانة مع أي فريق، ومن الممكن أن يكون منتخب أوغندا مفاجأة هذه النسخة، والجميع شاهد كيف خرجت المنتخبات الكبيرة من المراحل الأولى في كأس أمم أفريقيا، والفيصل دائماً هو نتائج المواجهات فقط".