- قاد سامي الطرابلسي منتخب تونس لتحقيق تعادل مثير مع البرازيل (1-1)، مما ساعده في الرد على حملات التشكيك التي طالته، وأكد أن هذه الحملات لا تؤثر على الفريق الذي يعيش أجواء مثالية. - أشار الطرابلسي إلى تطور مستوى اللاعبين مثل حنبعل المجبري والفرجاني ساسي، بفضل استغلالهم في مراكزهم المناسبة، مما عزز روحهم المعنوية ورغبتهم في تقديم الإضافة. - أكد الطرابلسي أن اللاعبين طبقوا خطته بامتياز، مشيداً بتفوقه على كارلو أنشيلوتي، الذي أبدى إعجابه بتنظيم المنتخب التونسي وخاصة دفاعياً.

نجح مدرب منتخب تونس لكرة القدم، سامي الطرابلسي (57 عاماًّ)، في قيادة "نسور قرطاج" إلى حصد نتيجة إيجابية، بالتعادل مع منتخب البرازيل (1ـ1) في لقاء ودي مثير للغاية، مكن المدرب التونسي من الرد على حملات التشكيك التي طاولته في الفترة الماضية، إلى حدّ الحديث عن إمكانية إقالته من منصبه.

وتحدث الطرابلسي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أمس الأربعاء، عن الحملات التي تعرض لها، وتأثيرها في المنتخب: "لا أعتقد أن حملات التشكيك ستتوقف، هناك أشخاص يعيشون من هذه الحملات، كل واحد منا مطالب بأن يقوم بمهمته، ولكنها (الحملات) لا تؤثر في المجموعة، وبالنسبة لي آمل أن يكون المستقبل جيداً، المجموعة تعيش في أجواء مثالية، الكثير من اللاعبين موجودون في المنتخب منذ سنوات، هناك العديد من اللاعبين الذين اندمجوا مع المنتخب، وهم بصدد تقديم الإضافة، هناك تحسن للبعض وكل لاعب يدخل المجموعة تتم مساعدته على الاندماج بسهولة، نظراً لكون المجموعة تعيش في أجواء جيدة".

وحول التطور الذي شهده مستوى عدد من اللاعبين في المباريات الأخيرة بقيادته، مثل حنبعل المجبري والفرجاني ساسي، قال الطرابلسي عن ذلك: "لقد قمنا باستغلالهم في مراكزهم المناسبة، وكانوا في موقف مريح ولديهم رغبة لتقديم الإضافة للمنتخب وروحهم المعنوية ممتازة، وعندما ينضمون إلى المنتخب تكون لديهم رغبة كبيرة، تؤكد الأجواء بين اللاعبين".

واعترف الطرابلسي بأن اللاعبين طبقوا خطته جيداً، كما علق على تفوقه على مدرب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، قائلاً: "المنافس يفرض عليك التركيز، بما أن نجومه يلعبون في أفضل الأندية والجميع يعرفهم، حاولنا وضع خطة مناسبة خلال فترة قصيرة من التحضيرات، ولكن تركيز اللاعبين وتطبيق الخطة كان مميزاً. كل اللاعبين قدموا مستويات جيدة في المباراة، هناك السخيري أيضاً الذي لا يتحدثون عنه، وهو مثل الحاسوب في وسط الميدان، سابقاً لم يكن أداءه مع المنتخب مثل مستواه مع فريقه ولكن الان تغير الوضع". وحول كواليس الحوار مع أنشيلوتي في نهاية اللقاء، قال الطرابلسي، إن المدرب الإيطالي، عبّر له عن إعجابه بالمنتخب التونسي، وتنظيمه وخاصة من الناحية الدفاعية، وأن الاختبار كان مفيداً لهم، لأن اللاعبين البرازيليين واجهوا صعوبات في المباراة.