الطالبي: مباراة البرازيل قد تكون واجهة نحو أوروبا ولا نخاف فينيسيوس

كشف نجم منتخب تونس لكرة القدم منتصر الطالبي (27 سنة) عن رأيه في مواجهة بلاده الودية ضد البرازيل التي ستقام ليلة الثلاثاء المقبل في مدينة ليل الفرنسية، وهي مباراة يترقبها الشارع الرياضي في تونس بفارغ الصبر نظراً لقوة المنافس ومكانته في الكرة العالمية.

وقال الطالبي في مقابلة مع "العربي الجديد": "مباراة البرازيل لقاء كبير، عندما تكون لاعب كرة قدم، تتمنى أن تواجه منتخبات مثل هذه ولاعبين من مستوى عالٍ جداً، لا سيما أن اللقاء سيقام في مدينة ليل حيث ستكون الجماهير التونسية حاضرة، إنها فرصة لنعيش أوقاتاً رائعة، ويجب ألا نأخذ المباراة بسهولة".

وأضاف اللاعب: "الأهم من هذا أننا نريد تطوّر المنتخب والمجموعة، ولدينا العديد من الأشياء التي نسعى إلى تحسينها. عندما تواجه منتخبات مثل هذه، عليك أن تبرز مستواك، وأعتقد أن هذا النوع من المباريات سيعترضنا في كأس العالم، نتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن نكسب منها الخبرة، ولم لا؟ الحصول على نتيجة جيدة، حتى نواصل العمل بهدوء".

وعلّق مدافع لوريون الفرنسي على مواجهة نجوم البرازيل مثل نجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو: "صحيح هم في لحظة يمكنهم إحداث الفارق، لذا يجب أن تكون مركزاً، وطبعاً لا أن تكون خائفاً، فحينها لست لاعباً محترفاً، نحن لا نخافهم نحن نقدّرهم لأنهم ينافسون في مستويات عالية، لكننا نعوّل على لعبنا الجماعي لصناعة الفارق، إن شاء الله سنكون قريبين من بعض، وأعتقد أنه بالوحدة والتواصل في ما بيننا والرغبة، سنكون قادرين على أداء مباراة جميلة، أتمنى ذلك".

واعتبر الطالبي أنّ لقاء البرازيل يمكن أن يكون بالنسبة إليه واجهة أمام الأندية الكبيرة لخطف الأنظار في فترة التنقلات، لكنه عبّر عن هدفه في المباراة قائلاً: "أن أقدّم مستويات جيدة وأساعد المنتخب وأن أكون مفيداً كذلك للفريق، في الحقيقة أنا ألا أفكر في هذه الأمور، أنا أعمل وأقدّم ما عليّ لخدمة المنتخب، والأكيد عندما تقدم مباراة كبيرة، ستكون عيون الأندية متجهة إليك".