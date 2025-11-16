الطالبي: مباراة البرازيل قد تكون واجهة نحو أوروبا ولا نخاف فينيسيوس

كرة عربية
تونس

مهدي عبيد

شعار العربي الجديد 1
مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
16 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:16 (توقيت القدس)
الطالبي يتحدث عن مواجهة البرازيل وملاقاة فينيسيوس ونجوم السامبا
+ الخط -

كشف نجم منتخب تونس لكرة القدم منتصر الطالبي (27 سنة) عن رأيه في مواجهة بلاده الودية ضد البرازيل التي ستقام ليلة الثلاثاء المقبل في مدينة ليل الفرنسية، وهي مباراة يترقبها الشارع الرياضي في تونس بفارغ الصبر نظراً لقوة المنافس ومكانته في الكرة العالمية. 

وقال الطالبي في مقابلة مع "العربي الجديد": "مباراة البرازيل لقاء كبير، عندما تكون لاعب كرة قدم، تتمنى أن تواجه منتخبات مثل هذه ولاعبين من مستوى عالٍ جداً، لا سيما أن اللقاء سيقام في مدينة ليل حيث ستكون الجماهير التونسية حاضرة، إنها فرصة لنعيش أوقاتاً رائعة، ويجب ألا نأخذ المباراة بسهولة".

وأضاف اللاعب: "الأهم من هذا أننا نريد تطوّر المنتخب والمجموعة، ولدينا العديد من الأشياء التي نسعى إلى تحسينها. عندما تواجه منتخبات مثل هذه، عليك أن تبرز مستواك، وأعتقد أن هذا النوع من المباريات سيعترضنا في كأس العالم، نتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن نكسب منها الخبرة، ولم لا؟ الحصول على نتيجة جيدة، حتى نواصل العمل بهدوء".

المجبري خلال لقاء الدنمارك في مونديال قطر، 22 نوفمبر 2022 (مايك ريغان/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

حنبعل المجبري: نعاني ظروفاً صعبة وعليكم كشف الحقائق للجماهير

وعلّق مدافع لوريون الفرنسي على مواجهة نجوم البرازيل مثل نجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو: "صحيح هم في لحظة يمكنهم إحداث الفارق، لذا يجب أن تكون مركزاً، وطبعاً لا أن تكون خائفاً، فحينها لست لاعباً محترفاً، نحن لا نخافهم نحن نقدّرهم لأنهم ينافسون في مستويات عالية، لكننا نعوّل على لعبنا الجماعي لصناعة الفارق، إن شاء الله سنكون قريبين من بعض، وأعتقد أنه بالوحدة والتواصل في ما بيننا والرغبة، سنكون قادرين على أداء مباراة جميلة، أتمنى ذلك".

واعتبر الطالبي أنّ لقاء البرازيل يمكن أن يكون بالنسبة إليه واجهة أمام الأندية الكبيرة لخطف الأنظار في فترة التنقلات، لكنه عبّر عن هدفه في المباراة قائلاً: "أن أقدّم مستويات جيدة وأساعد المنتخب وأن أكون مفيداً كذلك للفريق، في الحقيقة أنا ألا أفكر في هذه الأمور، أنا أعمل وأقدّم ما عليّ لخدمة المنتخب، والأكيد عندما تقدم مباراة كبيرة، ستكون عيون الأندية متجهة إليك".

دلالات

ذات صلة

تحدثت جماهير تونسية عن سبب وداع مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير تونسية تدعم منتخب بلادها رغم وداع مونديال الناشئين

كشفت جماهير تونسية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أسباب الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام منتخب النمسا، بهدفين مقابل لا شيء

كشف النفاتي أسباب خروج تونس من مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

النفاتي مدرب تونس يروي أسباب وداع مونديال الناشئين

تحدث مدرب منتخب تونس تحت 17 عاماً أمين النفاتي (41 عاماً) لوسائل الإعلام، بعد خروج صغار "نسور قرطاج" من بطولة مونديال الناشئين في قطر.

حمل أبو زريق قميص الترجي في الفترة السابقة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

شرارة يكشف طموح الأردن في كأس العرب ويوجه رسالة للترجي

أكد لاعب منتخب الأردن محمد أبو زريق "شرارة" أن الأجواء في تونس كانت مميزة للغاية خلال المواجهة الودية التي جمعت "النشامى" بنظيره التونسي.

المجبري خلال لقاء الدنمارك في مونديال قطر، 22 نوفمبر 2022 (مايك ريغان/Getty)

رياضة

حنبعل المجبري: نعاني ظروفاً صعبة وعليكم كشف الحقائق للجماهير

تناول نجم منتخب تونس، حنبعل المجبري مواضيع مهمة، عقب المباراة الودية، التي خاضها مع زملائه ضد منتخب الأردن، والتي انتهت بفوز "نسور قرطاج".

المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة البرتغال وأرمينيا في تصفيات المونديال، 16 نوفمبر 2025 (إريك فيرهوفن/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

البرتغال تغرق أرمينيا بتسعة أهداف وتحسم التأهل إلى مونديال 2026

فرحة بوروسيا دورتموند في ملعب فولكسبارك ستاديون، 8 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غرامة قياسية على نجم دورتموند لحيازته أسلحة بطريقة غير قانونية

ملعب البرنابيو قبل مواجه يوفنتوس بالأبطال، 22 أكتوبر 2025 (ديفيد راموس/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ريال مدريد يغيّر اسم ملعبه.. خطوة تجارية تثير غضب الجماهير