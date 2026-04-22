- تستضيف مدينة سانيا الصينية دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026 من 22 إلى 30 إبريل، بمشاركة 12 دولة عربية، حيث يهدف الحدث لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي والرياضي بين الدول المشاركة. - تشمل المنافسات 14 لعبة رياضية و62 منافسة، مع اختيار شين بينغ ويان بينغ لحمل علم الصين في حفل الافتتاح، الذي يعكس حيوية وانفتاح المنطقة. - تاريخياً، تُعد تايلاند الأكثر تتويجاً بالميداليات، بينما الإمارات الأفضل عربياً برصيد 29 ميدالية، تليها قطر بـ20 ميدالية.

ستشهد الصين، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026، إذ تقام المنافسات في مدينة سانيا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 إبريل/نيسان الجاري، بمشاركة عربية واسعة. وسيُقام حفل الافتتاح في حديقة الألعاب الآسيوية الشاطئية بمدينة سانيا عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القدس المحتلة (الثامنة مساء بتوقيت الصين)، إذ يحمل شعار الدورة معاني الحيوية والانفتاح والفرح، في احتفال يُنتظر أن يعكس الطابع الرياضي والسياحي المميز للمنطقة.

وتشمل المنافسات 14 لعبة رياضية و15 تخصصاً و62 منافسة، في حدث يهدف إلى تعزيز السياحة وتوسيع مجالات التبادل الرياضي والثقافي بين الدول المشاركة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وأعلنت البعثة الصينية في وقت سابق، عن اختيار لاعبة كرة اليد الشاطئية شين بينغ ولاعب كرة السلة 3x3 يان بينغ لحمل علم الصين خلال حفل الافتتاح. وتُعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الصين هذا الحدث القاري، بعد النسخة السابقة التي احتضنتها مدينة هاييانغ في مقاطعة شاندونغ عام 2012.

وتشهد البطولة مشاركة 12 بلداً عربياً بمختلف الرياضيات، وهي قطر، فلسطين، العراق، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، عُمان، السعودية، سورية، الإمارات واليمن. ودورة الألعاب الشاطئية الآسيوية، هي حدث رياضي متعدد الألعاب يُقام كل أربع سنوات، بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء آسيا، ينظم من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، ويصنف كثاني أكبر حدث رياضي متعدد الألعاب في آسيا، بعد دورة الألعاب الآسيوية.

تاريخياً تُعتبر تايلاند الدولة الأكثر حصداً للميداليات بعدما حازت 318 تتويجاً بينها 130 ذهبية و97 فضية و91 برونزية، ثم تأتي خلفها فيتنام بـ200 ميدالية (62 ذهبية و68 فضية و70 برونزية)، أما المركز الثالث فهو من نصيب الصين التي حازت على 179 خلال مشاركاتها السابق بواقع 60 من المعدن الأصفر و55 من الفضة و64 من البرونز، مع العلم أن الإمارات تُعتبر الأفضل على الصعيد العربي برصيد 29 ميدالية بينها 11 ذهبية و9 فضيات ومثلها برونزيات، في حين أن قطر ثاني أفضل العرب بـ20 ميدالية موزعة على الشكل التالي: 8 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات.