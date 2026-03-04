الصيام المتقطع يقود ساتريانو لإسقاط ريال مدريد في البرنابيو

- تألق مارتن ساتريانو، لاعب خيتافي، في الدوري الإسباني بعد تسجيله هدف الفوز ضد ريال مدريد، مما لفت الأنظار إلى أدائه المميز. - يعتمد ساتريانو على نظام غذائي صارم يتضمن الصيام المتقطع منذ ديسمبر، مما ساعده في تحسين أدائه وزيادة كتلته العضلية دون الشعور بثقل. - يتضمن نظامه الغذائي مشروباً خاصاً يمنحه طاقة إضافية، مكون من مسحوق البروتين وكريمة الأرز، مما يعزز من أدائه ويمنع الإرهاق أثناء المباريات.

خطف النجم الأوروغواياني مارتن ساتريانو (25 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة بعدما ساهم بقيادة ناديه خيتافي إلى تحقيق انتصار صعب على مُضيفه ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، الاثنين الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء، أن مارتن ساتريانو، الذي انتقل إلى صفوف خيتافي على سبيل الإعارة قادماً من نادي أولمبيك ليون في "الميركاتو" الشتوي الماضي، يخضع لنظام غذائي محدد وصارم، بعدما تعاون مع أحد خبراء التغذية في إسبانيا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يقوم بممارسة الصيام المتقطع.

وأوضح التقرير أن مارتن ساتريانو أصبح ملتزماً بالصيام المتقطع منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأنه يعمل على تحسين أدائه، فالنجم الأوروغواياني لم يكن يستطيع القيام بهذا النظام مع أولمبيك ليون بسبب عدم رغبة الجهاز الفني بخوض مثل هذه التجارب، لكن صاحب هدف الانتصار أمام ريال مدريد أدرك أثناء وجوده في إسبانيا أن الصيام المتقطع جيد للغاية، لأنه يمكّنه من زيادة كتلته العضلية دون الشعور بثقل في المواجهات، ما يُكسبه قوة وسرعة في الحركة.

وتابع أن العديد من النجوم في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم باتوا يعتمدون على نظام الصيام المتقطع خلال الفترة الماضية، أبرزهم لاعبا برشلونة بيدري وفيران توريس، فيما قام مارتن ساتريانو بتعديل نظامه الغذائي من خلال الحد من الكربوهيدرات والغلوتين، مع تناول مشروب يمنحه مزيداً من الحيوية والنشاط ويمنعه من الشعور بانخفاض الطاقة أثناء المباريات.

وأردف الموقع أن الجرعة السحرية من المشروب تحوي على العصيدة المكونة من مزيج من مسحوق البروتين وكريمة الأرز، التي تتوفر على شكل مسحوق في قسم أغذية الأطفال في المتاجر الكبرى، وعند مزجها مع البروتين، فإنها تمنح اللاعب دفعة طاقة هائلة، ما يسمح له بالأداء بشكل أفضل وتجنب الإرهاق خلال المواجهات.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن مارتن ساتريانو شارك بشكل أساسي مع نادي خيتافي منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي الماضي، واستطاع استعادة ثقته بنفسه بعدما خضع لهذا النظام الغذائي الصارم الذي يجعله يقدم أفضل أداء في المواجهات الصعبة التي يشارك فيها بالدوري الإسباني لكرة القدم.