- الصحف الكتالونية سخرت من ريال مدريد بعد عدم استدعاء أي لاعب من النادي الملكي لتشكيلة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026، بينما تم استدعاء ثمانية لاعبين من برشلونة، مما أثار عناوين مثل "8-0 هزيمة ساحقة لريال مدريد". - مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أكد أن اختياراته تعتمد على مستوى اللاعبين وليس انتماءاتهم، مشيرًا إلى عدم اهتمامه بالنادي السابق للاعبين، وأنه يختار اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخب. - تشكيلة منتخب إسبانيا ضمت لاعبين من أندية مختلفة مثل أتلتيك بلباو، أرسنال، برشلونة، وأتلتيكو مدريد، مع غياب تام للاعبي ريال مدريد، مما يعكس التغير في تشكيلة المنتخب الإسباني.

سخرت الصحف الكتالونية المقربة من نادي برشلونة من نادي ريال مدريد بعدما لم يستدعِ مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أي لاعب من النادي الملكي في التشكيلة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

ولم يستدعِ مدرب منتخب إسبانيا الأول أي لاعب من نادي ريال مدريد في البعثة الخاصة التي ستخوض منافسات كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك بعد استبعاد اللاعبين دين هوسين والمخضرم داني كارفاخال بسبب معاناتهما من الإصابات على مدار موسم 2025-2026، مع العلم أن اللاعبين الإسبان أمسوا قلائل في تشكيلة النادي الملكي بعد مغادرة عدد كبير من الأسماء خلال السنوات الأخيرة.

واستغلت الصحف الكتالونية قرار دي لا فوينتي للسخرية من الغريم التقليدي ريال مدريد، إذ عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على صفحتها الرئيسية الثلاثاء: "8-0 هزيمة ساحقة لريال مدريد"، في إشارة إلى استدعاء ثمانية لاعبين من نادي برشلونة مقابل صفر لاعبين من النادي الملكي، كما كتبت الصحيفة في خبرها الأول: "برشلونة سيقود مجدداً منتخب إسبانيا في كأس العالم".

في المقابل، عنونت صحيفة "ليسبورتيو" الكتالونية: "قوة عالمية" مع صورة لنادي برشلونة، وأشارت إلى أن فريق المدرب هانسي فليك جعل عدد لاعبي النادي الكتالوني يرتفع في تشكيلة المنتخب الإسباني، إذ لم يكن الفارق بين اللاعبين المستدعين لتمثيل إسبانيا كبيراً جداً مثل قائمة نسخة مونديال 2026، إذ يعود الأمر إلى مرة واحدة في القائمة الخاصة لمونديال 1994، والتي استدعى فيها مدرب "لا فوريا روخا" تسعة لاعبين.

ورد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، على اختياراته للقائمة وعدم استدعاء أي لاعب من نادي ريال مدريد، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان القائمة: "لا يهمني النادي السابق للاعب؛ صرحت بذلك مراراً. معياري الوحيد هو ما إذا كان يمتلك المستوى والمؤهلات اللازمة للعب معنا. اخترت لاعبين مؤهلين لتمثيل المنتخب الإسباني. لا أبالي بانتمائهم إلى نادٍ دون آخر. لا أملك تلك العقلية المحلية أو الإقليمية التي ربما يمتلكها بعض المشجعين. بصراحة، لا أعرف حتى إن كان هناك عدد أكبر من اللاعبين من نادٍ دون آخر".

يُذكر أن تشكيلة منتخب إسبانيا الرسمية ضمّت الأسماء التالية: في حراسة المرمى كل من أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)، خوان غارسيا (برشلونة)، وفي خط الدفاع: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

في المقابل، ضمّ خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن زوبيميندي، ميكل ميرينو (أرسنال)، بيدري، غافي (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)، الهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوس (أوساسونا)، ميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس، لامين يامال، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سلتا فيغو).