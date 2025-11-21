الصحراوي مدافع تونس يكشف سرّ صداقته مع رافينيا: مسيرته مفاجئة

- كشف مروان الصحراوي عن علاقته الجيدة مع نجم برشلونة رافينيا، حيث لعبا معاً في سبورتينغ لشبونة بين 2016 و2018، وأعادا التواصل بعد مباراة تونس والبرازيل الودية. - أشار الصحراوي إلى إعجاب البرازيليين بأداء "نسور قرطاج"، وهو ما أكده المدرب كارلو أنشلوتي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة. - تحدث الصحراوي عن زميله السابق خليل العياري، متوقعاً نجاحه في باريس سان جيرمان، وأعرب عن رغبته في المشاركة في كأس العرب وأمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

كشف مدافع منتخب تونس لكرة القدم مروان الصحراوي (29 سنة)، عن قصة صورته مع نجم برشلونة الإسباني رافينيا، بعد مواجهة "نسور قرطاج" الودية ضد منتخب البرازيل، التي أقيمت ليلة الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية وانتهت بالتعادل بنتيجة هدف لمثله.

ونشر لاعب نادي الملعب التونسي صورة على حسابه في موقع إنستغرام، بعد نهاية المباراة، يظهر فيها إلى جانب اللاعب البرازيلي من أمام غرف تبديل الملابس، معلّقاً: "سررت برؤيتك أخي رافينيا"، ليعيد الأخير نشرها، مستعملاً العبارة نفسها: "وأنا سعدت أيضاً برؤيتك أخي"، ما طرح التساؤلات في الشارع الرياضي التونسي حول علاقة الصداقة التي تربطهما.

وأكد الصحراوي في مقابلة مع "العربي الجديد"، أمس الخميس، أنه يحتفظ بعلاقة جيدة مع رافينيا، مشيراً إلى أنه لعب إلى جانبه سنتين، وتحديداً في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بين عامي 2016 و2018، وأضاف: "قاد مسيرة رائعة، ربما ما فعله يعد أمراً مفاجئاً. نعرف بعضنا بعضاً جيداً، ومنذ فترة لم نتحدث، لكن عندما التقينا في مباراة البرازيل، عادت بيننا الاتصالات".

وأوضح اللاعب السابق لنادي الترجي التونسي أنّ حديثه مع نجم برشلونة كان عامّاً ولم يتناول مباراة المنتخبين الودية، لكنه أشار إلى أنّ البرازيليين أعجبوا كثيراً بما قدمه "نسور قرطاج" في هذا اللقاء، وهو ما ترجمه كلام المدير الفني الإيطالي كارلو أنشلوتي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، حسب قوله.

وتحدّث الصحراوي أيضاً عن زميله السابق في نادي الملعب التونسي خليل العياري، الذي انتقل في الميركاتو الصيفي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، متوقّعاً نجاحه مع فريقه الجديد، فيما أعلن صاحب الـ29 سنة عن هدفه في المشاركة مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب، وحلم أن يكون في قائمة أمم أفريقيا 2025 وبطولة كأس العالم 2026.