الصحافة الهولندية تفترس كومان بعد زلزال المغرب وتطلب إقالته

- انتقدت الصحافة الهولندية المدرب رونالد كومان بشدة بعد خروج المنتخب من مونديال 2026 أمام المغرب بركلات الترجيح، محملة إياه مسؤولية الانهيار في اللحظات الأخيرة بسبب عدم التركيز الكامل. - طالبت صحيفة "ديلي تليغراف" كومان بالاستقالة بسبب خططه غير المفهومة وتغييراته التكتيكية، وانتقدت القائد فيرجيل فان دايك لعدم مواجهته الجماهير بعد الخروج "المذل". - دعت "ألجيمين داجبلاد" لإعادة هيكلة المنتخب وجلب مدرب قادر على المنافسة، مشيرة إلى أن كومان لم يضف شيئاً للفريق وفلسفته الكروية الغريبة تستوجب استجوابه.

هاجمت الصحافة الهولندية المدرب رونالد كومان (63 عاماً)، بعد ضياع حُلم "الطواحين" في مونديال 2026، نتيجة الخروج على يد المغرب بركلات الترجيح (3-2)، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي في مواجهة دور الـ32 بالمسابقة الدولية.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أن الصحافة الهولندية كانت قاسية على المدرب رونالد كومان، بعدما اتهمته بأنه السبب وراء الانهيار الذي حدث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لأن عدم التركيز بنسبة 100 بالمائة جعل عيسى ديوب يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل، ويذهب في اللقاء إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسم "أسود الأطلس" الأمور لمصلحتهم بفضل ركلات الترجيح.

ووجهت صحيفة "ديلي تليغراف" الهولندية، سهام انتقادها صوب المدرب رونالد كومان، وطالبته بضرورة تقديم استقالته من منصبه، لأنه لا يستطيع البقاء نهائياً، بسبب الخطة التي وضعها أمام منتخب المغرب، بالإضافة إلى التغيير التكتيكي غير المفهوم، بالإضافة إلى مهاجمة القائد فيرجيل فان دايك، الذي لم يستطع مواجهة جماهير "الطواحين"، واكتفى بتصريحات عادية بعد الإقصاء "المذل".

أما صحيفة "ألجيمين داجبلاد"، فاتهمت رونالد كومان بأنه مدرب عاج لا يستطيع إدارة "اللحظات الحاسمة"، مُطالبة الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بضرورة العمل على إعادة هيكلة المنتخب الأول، وجلب مدير فني قادر على بناء فريق قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية، وعدم الاكتفاء بمشاهدة "الطواحين" يخرجون بهذا الشكل "المذل" على يد منتخب المغرب، الذي تمسك بتأهله، حتى فعلها بفضل ركلات الترجيح.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن الصحافة الهولندية لا ترى لدى رونالد كومان أي مستقبل في الجهاز الفني للمنتخب، لأنه لم يستطع تقديم الإضافة، والفلسفة الكروية الغريبة التي انتهجها في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني أمام المغرب، يجب أن تُخضعه للاستجواب في الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لأن ما فعله لم يكن مفهوماً نهائياً، وطريقة العودة بشكل مخيف إلى الدفاع لا أحد يستطيع تقبلها، وخصوصاً أن "الطواحين" كانوا على بعد ثوانٍ من خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2026.