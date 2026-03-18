- أثار قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جدلاً بعد اعتبار السنغال خاسرة أمام المغرب 0-3، مما منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا بعد انسحاب السنغال احتجاجاً على ركلة جزاء. - رفض الاتحاد السنغالي القرار وقرر الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، مما يفتح الباب لمعركة قانونية، ووصفته وسائل الإعلام العالمية بالجدلي والفضيحة. - وصفت الصحف الألمانية والإيطالية القرار بالصادم، وأكدت شبكة سي أن أن أن السنغال ستستأنف القرار، والجميع يترقب مصير اللقب.

أثار القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار السنغال خاسرة أمام المغرب بنتيجة 0-3، عاصفة من الجدل في الأوساط الكروية، بعدما ذهب عملياً لقب كأس أمم أفريقيا إلى البلد المضيف المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ البطولة، حيث جرى النهائي يوم 18 يناير/كانون الأول الماضي في الرباط، قبل أن يتبدل الوضع أمس الثلاثاء.

وسارع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى رفض القرار واعتباره "غير عادل وغير مقبول"، مؤكداً توجهه للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، في خطوة قد تفتح الباب أمام معركة قانونية معقّدة تمتد لفترة طويلة، وفي ضوء ذلك تفاعلت الصحف العالمية مع القضية، حيث عنونت صحيفة الغارديان البريطانية: "حصل المغرب على انتصارٍ بنتيجة 3-0 في نهائي كأس أمم أفريقيا لهذا العام، بعدما جرى تجريد السنغال بشكل مثير للجدل من اللقب في قرار غير مسبوق"، في حين تفاعلت صحيفة ديلي ميل البريطانية مع الحدث بعبارة: "الكأس رهينة، تجريد السنغال من لقب أمم أفريقيا ومنح الكأس لمنافسها المغرب بعد 58 يوماً من مباراة متوترة شهدت انسحاب لاعبيها احتجاجاً على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة"، في الوقت الذي اعتبرت فيه شبكة بي بي سي أن القضية مرشحة للتصعيد أمام محكمة التحكيم الرياضي، قائلة: "المغرب يُمنح لقب كأس أمم أفرقيا بعدما ألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النتيجة"، بينما وصفت صحيفة التلغراف البريطانية ما حدث بأنه "واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ اللعبة بأفريقيا".

وفي فرنسا، سلّطت صحيفة ليكيب الضوء على تداعيات القرار معتبرة أن "لقب كأس أمم أفريقيا قد يُحسم على الطاولة بدل أرض الملعب"، بينما كتب راديو أر إم سي سبورت: "السنغال تثور ضد القرار وتلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي"، في الوقت الذي وصفت صحيفة لو موند القضية بطريقة مثيرة قائلة: "كأس أمم أفريقيا 2025: تجريد السنغال من لقبها، وإعلان المغرب فائزاً بعد شهرين من المباراة النهائية: اعتقدنا أنها مزحة"، في حين عنونت فرانس 24 "قرار صادم يجرد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية، ويعلن فوز المغرب".

أما في إسبانيا، فقد عنونت صحيفة آس: "المغرب يقترب من اللقب بعد قرار مثير للجدل"، بينما كتبت ماركا: "مفاجأة مدوية! الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن المغرب بطلاً لكأس الأمم الأفريقية"، في حين اعتبرتها موندو ديبورتيفو: "فضيحة عالمية: تجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب. ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقب السنغال "لعدم المشاركة" بعد انسحابهم لبضع دقائق خلال المباراة النهائية"، بينما رأت صحيفة إل بايس أنّ "قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جاء في لحظة غير متوقعة على الإطلاق".

كما امتد التفاعل إلى دول أخرى، حيث عنونت صحيفة بيلد الألمانية "لقد سحب اللقب! السنغال غاضبة"، وأخيراً وصفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية القرار بأنّه "أمرٌ لا يُصدق بعد شهرين من النهائي"، أما شبكة سي أن أن الأميركية فقالت: "قرار صادم يجرّد السنغال من اللقب، ويعلن المغرب بطلاً. السنغال ستستأنف القرار". وبينما يترقّب الجميع البت النهائي في الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، يبقى القرار أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وسط ترقب جماهيري ورسمي لمعرفة مصير اللقب وما إذا كان سيبقى في حوزة المغرب بعد تثبيته رسمياً.