الصحافة الأرجنتينية تحذر من سكالوني: لا مجال للخطأ أمام إنكلترا

- الصحافة الأرجنتينية تنتقد خيارات المدرب ليونيل سكالوني بعد الأداء الباهت أمام سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، محذرة من صعوبة مواجهة إنكلترا في نصف النهائي. - صحيفة "أوليه" تعبر عن قلقها من عدم قدرة سكالوني على إيجاد التشكيلة المناسبة، بينما تشير "كلارين" إلى المعاناة البدنية للفريق، وتؤكد "لا ناسيون" على استنزاف الطاقة وصعوبة بناء الهجمات. - سكالوني يعترف بتحديات مواجهة سويسرا، مشيراً إلى القوة البدنية لنجومها، مما يزيد من صعوبة مواجهة إنكلترا بقيادة توماس توخيل.

حذرت الصحافة الأرجنتينية من خيارات المدرب ليونيل سكالوني (48 عاماً)، الذي عانى كثيراً في قيادة رفاق ليونيل ميسي نحو نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز الصعب على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة الدولية.

وأعربت صحيفة "أوليه"، عن قلقها الشديد من مستوى كتيبة المدرب ليونيل سكالوني، قبل المواجهة المرتقبة ضد إنكلترا في نصف النهائي، مُضيفة: "لقد أصبحنا خارج دائرة المنافسة على تحقيق الانتصار في المربع الذهبي، لأن المدير الفني لدينا لم يستطع حتى الآن إيجاد التشكيلة المناسبة، والتبديلات التي قام بها أمام سويسرا لم تنجح، وعليه العثور على طريقة مناسبة خلال الأيام القادمة".

من جهتها، وصفت صحيفة "كلارين"، أداء منتخب الأرجنتين أمام سويسرا، بـ"الباهت"، بالإضافة إلى "المعاناة البدنية"، فيما أكدت صحيفة "لا ناسيون" أن رفاق القائد ليونيل ميسي قاموا بـ"استنزاف الطاقة" في مواجهة ربع النهائي، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية في طريقة لعب سكالوني تكمن في بناء الهجمات من الخلف وخلق فرص هجومية، مع التركيز على الاعتماد بشكل كبير على المهارات الفردية فقط، وهذا لن يكون متاحاً أمام إنكلترا في نصف النهائي.

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كما لفتت صحيفة "لا ناسيون" إلى تصريحات سكالوني نفسه، الذي اعترف بالمعاناة أمام سويسرا، التي يمتلك نجومها قدرة بدنية خارقة، ما يعني استهلاك لاعبي الأرجنتين الطاقة، قبل أيام قليلة من مواجهة نصف النهائي أمام منتخب إنكلترا، الذي لن يكون مثل أي فريق لعب أمامه بطل العالم خلال رحلته في مونديال 2026، بسبب وجود الكثير من النجوم الكبار في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.