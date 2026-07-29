- عاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لرئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم بعد استقالة جاسم بن راشد البوعينين، ليضيف مهمة جديدة لمسيرته المهنية الحافلة في الرياضة القطرية والدولية. - شغل الشيخ حمد مناصب رياضية بارزة في قطر وآسيا، منها عضو مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي. - لعب الشيخ حمد في أندية قطرية وفرق الشباب، وتولى مناصب إدارية متعددة، منها مدير فريق الريان ومدير التخطيط في اللجنة الأولمبية القطرية.

عاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (57 عاماً) إلى رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم مرة أخرى، بعد ترك جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد السابق منصبه في التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري، وفق البيان الصادر عن الهيئة الكروية المحلية. وسبق للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، الذي يعمل وزيرا للشباب والرياضة في الحكومة القطرية، أن شغل منصب رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم بين عامي 2005 و2023، إلا أنه عاد مرة أخرى، حتى يُضيف مهمة جديدة في مسيرته المهنية، لأنه عضو في لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء، وعضو في المجلس التنفيذي في "فيفا".

وشغل الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عدداً من المناصب الرياضية في قطر والخليج العربي وآسيا، مثل عضو مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ عام 2011، ورئيس لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ عام 2016، ورئيس للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، بالإضافة إلى عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.

وشارك الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ضمن صفوف نادي التضامن الرياضي بين عامي 1988 و1992، كما لعب في منتخب شباب قطر بين عامي 1988 و1990، بالإضافة إلى التحاقه بنادي الريان بين عامي 1992 و1994، قبل أن يصبح مدير فريق "الرهيب" بين عامي 1996 و1998، بالإضافة إلى مدير التخطيط في اللجنة الأولمبية القطرية بين عامي 1999 و2006، وجرى تعيينه عضواً في مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم بين عامي 1997 و2004، ونائباً للرئيس بين عامي 2004 و2005.

كما تم تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عضواً للجنة الاتحاد الآسيوي المؤقتة لكرة قدم المحترفين بين عامي 2008 و2011، ورئيساً لرابطة دوري نجوم قطر بين عامي 2008 و2023، بالإضافة إلى عمله في منصب مستشار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بين العامين 2016 و2023، ورئيس شركة اللجنة المنظمة المحلية (قطر 2022) بين عامي 2019 و2022.