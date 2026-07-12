الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. تاريخٌ من النجاح وتطوير الرياضة في قطر

- شهدت فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (1995-2013) تطوراً كبيراً في البنية التحتية الرياضية في قطر، حيث استضافت الدولة أحداثاً رياضية كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006 وكأس آسيا 2011. - أسس الشيخ حمد مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش وأطلق أكاديمية "أسباير زون" في 2008، مما ساهم في تحقيق إنجازات رياضية قطرية بارزة. - ترك الشيخ حمد إرثاً رياضياً غنياً، حيث أطلق "اليوم الرياضي لدولة قطر"، واستمر الشيخ تميم في تعزيز هذا الإرث بقيادة اللجنة الأولمبية القطرية.

تودّع دولة قطر اليوم الأحد، أمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمرٍ يُناهز الـ74 عاماً، بحسب ما أعلن الديوان الأميري في بيان رسمي، وهو الذي تولّى الحكم منذ 27 يونيو/ حزيران 1995 إلى غاية 25 يونيو 2013، شاهداً على العديد من الإنجازات الرياضية، قبل أن يكمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رحلته في السنوات التالية.

وفي عهد الشيخ حمد بن خليفة عرفت قطر تطوراً هائلاً على مستوى البنى التحتية الرياضية بشكلٍ متنامٍ وسريع، إذ رسّخت حضورها على الساحة العالمية بقوة، وباتت مثالاً يُحتذى به لتنظيم أكبر الأحداث، ما جعل الدولة عاصمة للرياضة في المنطقة. واستضافت الدوحة في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحسب ما ذكر الديوان الأميري عن أبرز الأحداث الرياضية التي عرفها عهده:

بطولة العالم لكرة الطاولة عام 2004

بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2005

النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2006"

بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات "الدوحة 2010"

كأس آسيا 2011

دورة الألعاب العربية الثانية عشرة "الدوحة 2011"

المؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة في 2011.

كذلك كان له دورٌ بارز في تشييد مجمّع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وانطلاق بطولة قطر لتنس الرجال عام 1993 ثم السيدات خلال عهده في 2001. وشهدت قطر في عام 2008 انطلاق قصة أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون" التي باتت واحدة من أهم المؤسسات الرياضية في العالم، وذلك من خلال توفير بيئة رياضية عالية المستوى، أسهمت في حصد الرياضيين القطريين العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، على غرار ما فعله معتز برشم على صعيد الألعاب الأولمبية الصيفية في عدّة مناسبات.

وكان الإنجاز الرياضي الأبرز في عهد الشيخ حمد، فوز قطر سنة 2010 بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي استطاع قبل أربعة أعوام أن يُبهر العالم من خلال النجاح الكبير الذي تحقق على مستوى الاستضافة، وإقامة دورة مريحة للجماهير بمواصفات عالية ومن دون أي مشاكل في الشوارع والساحات والأسواق والملاعب، بنسخة شهدت تتويج الأرجنتين في نهاية المطاف على استاد لوسيل الأيقوني.

بعيدا عن الملاعب أمير قطر يشارك في اليوم الرياضي وسط إقبالٍ من مختلف الأعمار

وشغل الشيخ حمد رئاسة المجلس الأعلى للرياضة منذ إنشائه عام 1979 حتى 1991، وهو الذي وضع الحجر الأساس للاستراتيجية والبنية التحتية القطرية في السنوات اللاحقة، وعُرف بشغفه الكبير بالفروسية، حين أسهم في دعم "مربط الشقب" العالمي لإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وذلك عقب إدخاله إلى مؤسسة قطر عام 2004.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الإنجازات الرياضية التي تحققت في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ كيف أسهمت مبادرة "اليوم الرياضي لدولة قطر" في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي عهده أيضاً عرفت البلاد انطلاق مبادرة "اليوم الرياضي لدولة قطر"، حين أصدر القرار الأميري رقم 80 في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011، وذلك بهدف تجسيد ركائز التنمية البشرية والصحية التي قامت عليها "رؤية قطر الوطنية 2030"، من أجل أن تكون الرياضة أكثر من مجرد نشاط ترفيهي، بل أسلوب حياةٍ يومي ومستدام لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وبالفعل، انطلقت النسخة الأولى في فبراير/ شباط 2012 تحت إشراف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والمشرف المباشر على بناء النهضة الرياضية الحديثة للدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تابع حمل المشعل من بعد والده.

وورّث الشيخ حمد شغف الرياضة لأفراد العائلة الحاكمة في دولة قطر، إذ أثبت أمير البلاد الحالي، الشيخ تميم بن حمد، في أكثر من مناسبة من بعده رؤية رياضية واضحة، فبعدما قاد اللجنة الأولمبية القطرية، وقف خلف إنشاء "مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية" التي استحوذت على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أما نجله الآخر، الشيخ جوعان بن حمد، فيتولى حالياً رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، فيما قاد الشيخ محمد بن حمد بنجاح ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022.