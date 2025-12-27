"الشوالي المغربي"... مشجعٌ يحوّل شغف التعليق إلى بصمة جماهيرية

الرباط

العربي الجديد

27 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:30 (توقيت القدس)
"الشوالي المغربي".. صوتٌ يُقلّد كبار المعلقين
- كريم بودرة، المعروف بـ"الشوالي المغربي"، يشتهر بتقليد المعلقين الرياضيين، وخاصة عصام الشوالي، مما يجعله يحول لحظات المباريات إلى مساحة إبداعية مميزة.
- يعبر بودرة عن إعجابه الكبير بالشوالي، الذي يعتبره الأقرب إلى قلبه بفضل قدرته على إشعال أجواء المباريات، سواء كانت عربية أو أوروبية، مما يعكس شغفه بالتعليق الرياضي.
- يطمح كريم للانضمام إلى قنوات "بي إن سبورتس" والتعليق على مباريات منتخبي المغرب وتونس، ويعبر عن تقديره للمعلقين العرب مثل علي محمد علي ويوسف سيف.

اشتهر المشجع المغربي، كريم بودرة، الملقّب بـ"الشوالي المغربي"، بحبه الكبير لتقليد المعلّقين الرياضيين، وعلى رأسهم التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات "بي إن سبروتس"، وهو ولا يكتفي كريم بمتابعة المباريات بشغف، بل يحوّل لحظات الكرة إلى مساحة إبداع وصوت، يقلّد فيها أساليب التعليق الشهيرة بحضور لافت.

وفي حوار مع "العربي الجديد"، قال بودرة إن الشوالي يبقى المعلّق الأقرب إلى قلبه لما يتمتع به من قدرة على إشعال أجواء المباريات الكبيرة، سواء تعلّق الأمر بمواجهات المنتخبات العربية أو بالكلاسيكيات الأوروبية، ومن هذا الحب، انطلقت شخصية "الشوالي المغربي"، التي تعكس تعلق المشجع المغربي بالتعليق الرياضي، بوصفه جزءاً من متعة كرة القدم.

وأكد أنه يحب الشوالي ويستمتع بتعليقه سواء على مباريات منتخب المغرب، أو "الكلاسيكو" الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك على قمم الدوري الإنكليزي، معتبراً أن الشوالي يمتلك لهجة مميزة وصوتاً مؤثراً، وقدرة على إشعال أجواء المباراة مهما كانت، حتى عندما تكون المواجهة متكافئة، ليجعلها أكثر إثارة وتشويقاً.

أعلام الجزائر والمغرب في ملعب مولاي حسن، 24 ديسمبر 2025 (غابرييل بويز/Getty)
قصة مشجعين من المغرب والجزائر.. معاً في ملاعب كأس أمم أفريقيا

ولم يخفِ كريم طموحه الشخصي، إذ عبّر عن أمنيته في أن يأتي يوم يزامل فيه معلق في قنوات بي إن سبورتس القطرية، ليعلّقا معاً على مباراة تجمع منتخبي المغرب وتونس. كما تحدّث كريم بودرة عن حبه لتقليد عدد من المعلقين العرب، من بينهم المصري علي محمد علي، والقطري يوسف سيف، الذي وصفه بأنه من أبرز وأفضل المعلقين في الوطن العربي، موجهاً التحية له، ومثمّناً مسيرته الطويلة في التعليق قبل اعتزاله. وفي الختام نقلت كاميرا "العربي الجديد" جزءاً من تفاعله وتعليقه.

