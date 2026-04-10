الشناوي يتلقى عقوبات قاسية بعد ضربه حكماً في الدوري المصري

- تلقى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد اعتدائه على الحكم محمود وفا، اعتراضًا على قراراته في مباراة سيراميكا كليوباترا. - شملت العقوبات أيضًا إيقاف مدير الكرة وليد صلاح الدين لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه على النادي الأهلي لعدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "فار". - غياب الشناوي عن المباريات الحاسمة ضد سموحة، بيراميدز، الزمالك وإنبي يشكل ضربة موجعة للأهلي في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تلقى قائد نادي الأهلي محمد الشناوي (37 عاماً) عقوبات قاسية بعدما تورط في أحداث مؤسفة للغاية عقب نهاية اللقاء الذي انتهى أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج في الدوري المصري لكرة القدم.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة فرض عقوبة على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، الذي تورط في مشاهد مؤسفة للغاية عندما قام بالاعتداء على الحكم محمود وفا، الذي أدار المواجهة ضد سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المحلي، بسبب اعتراض صاحب الـ37 عاماً على قرارات قاضي المباراة، الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالحهم.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيانها الرسمي الجمعة، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الشناوي سيُحرم من اللعب مدة أربع مواجهات، مع فرض غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه مصري، بسبب واقعة الاعتداء على الحكم محمود وفا، بالإضافة إلى معاقبة مدير الكرة في النادي الأهلي وليد صلاح الدين بالإيقاف مدة مباراة وتغريمه خمسة آلاف جنيه.

ولم تكتفِ رابطة الأندية المصرية المحترفة بفرض عقوبات على محمد الشناوي ووليد صلاح الدين، بل وصل الأمر إلى فرض غرامة مالية على فريق الأهلي تصل إلى 20 ألف جنيه مصري، بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن القائمين على تقنية الفيديو المساعد "فار" أثناء مراجعة الحالات في المباراة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتقلى الجهاز الفني لنادي الأهلي المصري ضربة موجعة للغاية، بعد العقوبة القاسية التي تلقاها حارس المرمى محمد الشناوي، الذي لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في أربع مواجهات حاسمة للغاية ضمن مجموعة التتويج بلقب الدوري المحلي، حيث سيغيب عن المباريات أمام سموحة، بيراميدز، الزمالك وإنبي.