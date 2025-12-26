الشناوي.. بطل الأوقات الصعبة يردّ في الوقت المناسب

- محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، يثبت جدارته كحارس أول للفراعنة بعد تألقه في مباراة جنوب أفريقيا، حيث قاد الفريق للفوز وحصل على جائزة رجل المباراة، مما أنقذ مكانته بعد انتقادات بسبب تراجع مستواه مع الأهلي. - تألق الشناوي أمام جنوب أفريقيا يعيد له الثقة بعد خطأ في مباراة ودية ضد نيجيريا، ويؤكد عودته لمستواه المعهود الذي ساهم في إنجازات دولية عديدة. - منذ ظهوره المفاجئ في 2018، أصبح الشناوي الحارس الأول لمصر، مشاركاً في كأس العالم 2018 وأمم أفريقيا، وحقق مع الأهلي أكثر من 20 بطولة محلية وقارية.

لا يزال حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي (37 عاماً)، رجل الأوقات الصعبة، والنجم الذي يلمع اسمه دائماً، وكلما زاد النقد اختفت الأخطاء، وعاد عملاقاً ليؤكد جدارته بأداء دور الحارس الأول لـ"الفراعنة". وقاد الشناوي منتخب مصر إلى الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أدرار في أكادير ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، وقدّم أفضل مبارياته على الإطلاق مع منتخب مصر في عام 2025، وجاء الفوز في توقيت مثالي أنقذ به لقب الحارس الأول في التشكيلة المصرية.

ويمثل تألق الشناوي أمام جنوب أفريقيا، وحصوله على جائزة رجل المباراة، طوق النجاة للحارس، الذي عانى انتقادات حادّة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، بسبب هبوط مستواه في مباريات ناديه الأهلي الأخيرة، ومشاركة مصطفى شوبير أساسياً بدلاً منه عدة مرات، بخلاف ظهور تيار إعلامي يدعم مشاركة شوبير أساسياً على حساب الشناوي في منتخب مصر، أو على الأقل، منح الفرصة لحارس مرمى بيراميدز، أحمد الشناوي، ليكون الحارس الأول.

وساهم في تصاعد الضغوط على محمد الشناوي، قبل أمم أفريقيا 2025 خطؤه في مباراة مصر ونيجيريا الودية، التي جرت قبل انطلاق البطولة، وكاد يطيح هذا الخطأ الحارسَ من حماية عرين مصر. كما يمثل تألق الشناوي أمام جنوب أفريقيا عودة الحارس "الأخطبوط" إلى مستواه المعهود، الذي كان عليه، وساهم في تحقيقه عدة إنجازات كبرى في مسيرته الدولية.

ويعتبر الشناوي حارس المفاجأة الكبرى في الكرة المصرية، حيث جاءت مشاركته فجأة في مباريات الأهلي مطلع عام 2018، لتدفع المدير الفني لمنتخب مصر وقتها، الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى اختياره لحراسة مرمى منتخب مصر على حساب عصام الحضري الاسم الكبير أساسياً في كأس العالم 2018 في روسيا، وشارك في مباراتين، وتألق أمام أوروغواي وروسيا. ومنذ مونديال 2018 عاش الشناوي سنوات ذهبية له في الملاعب المصرية، تصدرها مساهمته في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، وكان الحارس الأول في التصفيات، والمفضل لمدربه حسام حسن.

كما شارك الشناوي حارساً لمنتخب مصر في أكثر من نسخة بكأس أمم أفريقيا: 2019 و2021 و2023، وكان الحارس الأول، ولم يكن يغيب سوى للإصابة في مباريات آخر نسختين، وحرس أيضاً مرمى منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، وحقق ضمن مسيرته مع الأهلي خلال الفترة من 2016-2025 أكثر من 20 بطولة محلية وقارية، وحافظ منذ عام 2018 على لقب الحارس الأول في الأهلي ومنتخب مصر.