الشمال يواصل انتفاضته ببصمة بونجاح.. والعربي يربح رهان النعيمات

واصل الشمال عروضه الصاعدة في دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على الشحانية برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في ليلة تألق فيها الجزائري بغداد بونجاح (33 عاماً)، الذي وقّع هدفاً جديداً يضيفه إلى سجلّه الحافل هذا الموسم. ولم يكن انتصار الشمال مجرد ثلاث نقاط، بل خطوة جديدة نحو تثبيت نفسه في مراكز المقدمة، بعد أن استعاد الوصافة برصيد 21 نقطة.

واستثمر بونجاح الذي عاد هذا الموسم بشهية تهديفية مفتوحة تمريرة المصري أكرم توفيق ليضع الهدف الثاني بثقة وهدوء، مواصلاً حضوره القوي في التسجيل وصناعة الفارق، في ظل منظومة تزداد توازناً مباراة بعد أخرى، ليصل إلى هدفه السادس في الدوري.

وفي مواجهة أخرى، خطف العربي الأنظار بعدما اكتسح قطر بخماسية مقابل هدف، لكن العلامة المميزة في اللقاء كانت من نصيب الأردني يزن النعيمات (26 عاماً) الذي نزل بديلاً كالعادة، لكنه أثبت مجدداً أنه لاعب يعرف كيف يستغل كل دقيقة يحصل عليها. وأحرز النعيمات الهدف الخامس للعربي بلمسة حاسمة، مؤكداً أنه أحد أكثر اللاعبين فاعلية، رغم عدم ظهوره المستمر في التشكيلة الأساسية (سجل هدفه الثالث في الدوري). ورفع العربي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف قطر صاحب المركز الخامس.