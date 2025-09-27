الشمال يخطف تعادلاً أمام نادي قطر في الدوري... وخسارة قاسية للعربي

- فشل نادي قطر في الانفراد بصدارة دوري نجوم قطر بعد تعادل مثير مع الشمال 1-1، حيث سجل الشمال هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، ليبقى الفريقان في الصدارة برصيد 14 نقطة لكل منهما. - شهدت المباراة الأخرى فوز السيلية على العربي برباعية نظيفة، محققاً أول انتصار له في الموسم بعد خمس هزائم متتالية، بفضل أهداف خالد صباح، يوسف سنانة، ومحمد بن يطو. - رغم التعادل، يظل نادي قطر والشمال بعيدين عن الخسارة الأولى في الموسم الحالي، مما يعكس تنافساً قوياً في الدوري.

فشل نادي قطر في الانفراد بصدارة دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعدما خطف فريق الشمال تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، التي جمعت بينهما، اليوم السبت، وانتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ورغم محاولات قائد نادي الشمال، الجزائري بغداد بونجاح، في الشوط الأول، فإن فريق قطر تمكّن من الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي، دون أهداف في الشوط الأول، قبل أن ينتفض في الشوط الثاني، ويشكّل خطورة كبرى على حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اهتزت شباكه بهدفٍ عن طريق الخطأ، بسبب ما فعله الظهير الأيسر، موفق عوض، الذي لم يتعامل على نحوٍ جيّد مع كرة عرضية، ووضعها في عرين حارس مرماه عند الدقيقة الـ58.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، استطاع الشمال خطف هدف التعادل، عبر ركلة جزاء، لينجح في رفع رصيده إلى 14 نقطة، بعدما انتصر في أربع مواجهات وتعادل في مناسبتَين، ويبقى في الصدارة بفارق الأهداف، فيما وصل رصيد نادي قطر إلى 14 نقطة أيضاً (فوز في أربع مباريات وتعادلين) في المركز الثاني، ليبقيا بعيداً عن تجرع مرارة الخسارة الأولى حتّى الآن في الموسم الحالي.

وفي المباراة الأخرى، تجرع النادي العربي مرارة الهزيمة على يد السيلية، الذي استطاع تحقيق أول انتصار في الموسم الحالي من دوري نجوم قطر لكرة القدم، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

وبعد خمس هزائم متتالية في الموسم الحالي من دوري نجوم قطر، تمكن نادي السيلية من حصد أول ثلاث نقاط، عقب فوزه على العربية بأربعة أهداف نظيفة، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم السيلية بهدفين حملا توقيع خالد صباح في الدقيقتين الـ30 و45، وفي الشوط الثاني أضاف يوسف سنانة ومحمد بن يطو الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين الـ52 و54.