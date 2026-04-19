الشمال يحيي آماله بلقب الدوري القطري بعد قرار الاتحاد المحلي

- إعادة لقب الدوري إلى الواجهة: قرر الاتحاد القطري إعادة لقب دوري نجوم بنك الدوحة بعد تخسير نادي قطر أمام الشمال بسبب احتجاج الأخير على إشراك لاعب مخالف للوائح، مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر وأصبحت المباراة المقبلة بين السد وقطر حاسمة لتحديد البطل. - تفاصيل الاحتجاج والعقوبات: جاء الاحتجاج بسبب إشراك نادي قطر للاعب محترف بدلاً من لاعب محلي بعد طرد لاعب آخر، مما يخالف اللوائح، وقررت لجنة الانضباط خسارة قطر 3-0 وفرض غرامة مالية. - تأثير القرار على المنافسة: رفع القرار رصيد الشمال إلى 40 نقطة، مما جعل المباراة المقبلة ضد السد في 28 أبريل حاسمة لتحديد هوية المتوج باللقب، بعد أن كان السد قد حسمه حسابياً سابقاً.

أعلن الاتحاد القطري عن قرارٍ أعاد لقب دوري نجوم بنك الدوحة إلى الواجهة مجدداً، بعدما جرى تخسير نادي قطر أمام نظيره الشمال اليوم الأحد، إثر الاحتجاج الذي تقدّم به الأخير على خلفية حادثة شهدتها المباراة التي هُزم فيها الاثنين الماضي أمام نادي قطر بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الـ17 المؤجلة من المسابقة، والتي أدّت حينها إلى تتويج نادي السد المتصدر (42 نقطة) باللقب حسابياً، قبل أن يتبدّل الحال الآن، وتعود الأمور إلى نقطة الصفر.

وكان السد قد حسم في بداية الأمر لقب الدوري بعد خسارة الشمال في اللقاء المؤجل، لكن إشراك نادي قطر للاعب المحترف فرانكو روسو بدلاً من أحمد الراوي، وذلك بعد إقصاء اللاعب علي سعودي إثر البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الفريقين، والذي يُعتبر أمراً مخالفاً للوائح، تسبب في إعادة النقاط إلى وصيف مسابقة الدوري القطري، الذي رفع بذلك رصيده إلى 40 قبل المباراة المصيرية أمام السد يوم 28 إبريل/ نيسان الجاري، والتي لن تعود هامشية بعد الآن، إذ تحولت إلى قمة مصيرية لتحديد هوية المتوج باللقب.

وجاء في بيان رسمي اليوم الأحد: "قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم وبعد الاطلاع على كتاب الاحتجاج المقدم من نادي الشمال، حول مشاركة لاعب نادي قطر في المباراة بمسابقة دوري نجوم بنك الدوحة، قبول الاحتجاج المقدم شكلاً ومضموناً، إضافة إلى خسارة نادي قطر المباراة بنتيجة 3-0، وفرض غرامة مالية قدرها (10,000) ريال قطري فقط لا غير".

وبرّر الاتحاد القطري قراره هذا استناداً إلى المواد المنصوص عليها في لائحة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي الجاري، التي تنصّ على: "أنّه في حالة حصول أحد اللاعبين المحترفين الأجانب على بطاقة حمراء (الـ6 لاعبين الأجانب داخل أرضية الملعب) فإنه لا يمكن استبدال أحد الـ(5) لاعبين (القطريين/المقيمين) داخل أرضية الملعب بأحد اللاعبين المحترفين الأجانب، ويستكمل الفريق المباراة بعدد (5) لاعبين محترفين أجانب"، مضيفاً: "يُعاقَب النادي باعتباره مهزوماً مع الغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف (100,000) ريال قطري، إذا صدرت منه في أي مباراة مُخَالفة لنظام المشاركة المنصوص عليه في لوائح الاتحاد بالنسبة للفئات التالية: مشاركة اللاعبين الأجانب".