الشعوذة تغزو كرة القدم.. عندما يهزم السحر الأسود المهارات

عادت مظاهر الشعوذة لتغزو ملاعب كرة القدم، وخاصة الأفريقية منها، بممارسات تفوق خلالها "السحر الأسود" على المهارات الفنية، بلجوء منتخبات أو لاعبين أو مدربين إلى ممارسات غريبة بحثاً عن حصد أفضل النتائج، وتطوير المهارات الفرديّة، بتصرفات تسيء إلى صورة كرة القدم بشكل عام والرياضة.

وصنعت تصريحات مدرب منتخب نيجيريا، المالي إريك شيل، الحدث يوم الاثنين بشكل كبير للغاية، وجرى تداولها عبر مختلف المنصات والصحف العالمية، وذلك عندما اتهم منافسه في مباراة الملحق التأهيلي لكأس العالم 2026، منتخب الكونغو الديمقراطية، بالسحر والشعوذة، وقال في تصريحات إعلامية: "خلال ركلات الترجيح كان هناك شخص من منتخب الكونغو يمارس سحر الفودو. كان يحمل مياهاً أو شيئاً مشابهاً ويرشها ولذلك ثرت غضباً". وقد جرى تداول مقطع فيديو يظهر المدرب المالي وهو يقترب من التشابك بالأيادي مع شخص من منتخب الكونغو الديمقراطية قبل أن يجري التدخل من قبل الحاضرين لمنع الاشتباك، وهو ما جعل الصحافيين يستفسرون من المدرب المالي عن سرّ تصرفه الغاضب في نهاية المواجهة.

ولم يصدر موقف رسمي من قبل الاتحاد الكونغولي عن التهم التي وجهها له مدرب نيجيريا، ولكن ملاعب القارة الأفريقية شهدت بعض الممارسات التي كانت فيها الشعوذة حاضرة بقوة، فخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2002، التي أقيمت في مالي، وقبل ساعات قليلة من مباراة نصف النهائي بين الدولة المضيفة والكاميرون، ألقت الشرطة القبض على مدرب "الأسود غير المروضة" وينفريد شايفر ومساعده توماس نكونو أثناء وضعهما تميمة سحرية على أرضية ملعب 26 مارس، وفق ما نقله موقع فرانس 24. وفي تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية اعترف المدرب الصربي غوران ستيفانوفيتش، بوجود ممارسات الشعوذة واللجوء إلى السحر الأسود في منتخب غانا، وقال: "علينا جميعاً أن نساعد في تغيير عقلية بعض اللاعبين الذين لجأوا إلى "السحر الأسود" لتدمير بعضهم البعض".

ويُعيد تصريح المدرب الصربي إلى الأذهان الواقعة الشهيرة التي هزت فرنسا في نهاية عام 2022، بعد القضية التي كان بطلها نجم يوفنتوس سابقاً، بول بوغبا، بعد أن اتهمه شقيقه بكونه لجأ إلى مشعوذ أفريقي بهدف تعطيل مسيرة زميله في المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، وهي تصريحات أحدثت جدلاً واسعاً في العالم.

ووفق تقرير نشره موقع "سو فوت" الفرنسي، فإن المهاجم التوغولي، إيمانويل أديبايور، ليس على علاقة جيدة بعائلته، لدرجة أن لاعب أرسنال السابق مقتنعٌ بأن والدته، التي تمارس السحر الأسود، حاولت إيقاعه في المشاكل من خلال سحرها. ويدّعي أديبايور أنه تعرض للاحتيال من مُشعوذٍ باعه القمر والنجوم. أما المهاجم الغاني جيان أسامواه، فقد دافع عن لجوء اللاعبين إلى المشعوذين، معتبراً أن كرة القدم لعبة يُسيطر عليها الجانب الروحاني، وبالتالي فإن اللجوء إلى مشعوذ لجلب الحظ من خلال الدعاء، لا يعتبر أمراً سلبياً.

واعترف الصحافي مارشال أسيمي، من ساحل العاج، في تصريحات سابقة لراديو كندا، بوجود هذه الممارسات وقال: "في الدول الأفريقية، تُعتبر كرة القدم نوعاً من الدين. يشرب الناس ويأكلون وينامون ويستيقظون ويفكرون في كرة القدم، لذا يتمنى الجميع فوز فريقهم. عندما تأتي الفرق المنافسة إلى ساحل العاج وتفوز بمبارياتها، يُشتبه في أنها جلبت معها محاربين أو قوى خفية لتحقيق هدفها". وتابع: "كثيراً ما نتحدث عن المشعوذين، لكننا هنا سنتحدث عن السحرة. هناك قرية في جنوب ساحل العاج تُدعى أكراديو، موطن السحرة. حتى إن صحيفة لوموند ذكرت ذلك مؤخراً. ظهر هؤلاء السحرة خلال كأس الأمم الأفريقية عام 1992. تجدر الإشارة إلى أن ساحل العاج كانت تسعى جاهدةً للفوز بهذه الكأس، لكنها لم تفز بها قط".