الشعباني يُوافق على تدريب منتخب تونس ولهذا تأجل الإعلان الرسمي

- وافق معين الشعباني على تدريب منتخب تونس بعد اجتماع حاسم مع الاتحاد التونسي ووزير الرياضة، رغم ارتباطه بعقد مع نادي نهضة بركان المغربي الذي يتطلب بنداً تسريحياً. - حصل الاتحاد التونسي على موافقة مبدئية من الجانب المغربي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريباً، ليحل الشعباني محل الفرنسي هيرفاي رينارد الذي قاد تونس في آخر مباراتين من كأس العالم 2026. - بدأ الشعباني مسيرته التدريبية في تونس، وحقق نجاحات مع الترجي الرياضي ونهضة بركان، حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وافق مدرب فريق نهضة بركان المغربي، معين الشعباني (45 عاماً)، على تدريب منتخب تونس في المرحلة المقبلة، حيث التقى يوم الثلاثاء رفقة رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، معز الناصري مع وزير الرياضة صادق المورالي، وهو اجتماع كان حاسماً من أجل الاتفاق على بعض التفاصيل التي كانت مصدر خلاف في الفترة الماضية.

ووفق مصدر مطلع من الاتحاد التونسي رفض ذكر اسمه لـ "العربي الجديد"، فإن الشعباني رحب بالعرض، ولكنه في الوقت ذاته أعلم الاتحاد التونسي والوزير، بأنه ما زال مرتبطاً بعقد مع نادي نهضة بركان المغربي، وهناك بند تسريحي يجب دفعه في حال قرّر فسخ العقد من جانب واحد، ولهذا لم يُعلن الاتحاد التونسي عن التوصل إلى اتفاق، إلى حين الدخول في مفاوضات مع الفريق المغربي لبحث إمكانية الموافقة على رحيل الشعباني عن الفريق حتى يقود "نسور قرطاج".

ووفق المصدر، فإن الاتحاد حصل على موافقة مبدئية من الجانب المغربي، ويتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن ذلك خلال الساعات المقبلة، حتى يُمكن للشعباني مباشرة مهامه بشكل رسمي، وكذلك يتفق الفريق المغربي مع مدرب جديد، ولهذا يمكن القول إن الشعباني هو مدرب منتخب تونس القادم، ليعوض الفرنسي هيرفاي رينارد الذي قاد "نسور قرطاج" في آخر مباراتين من كأس العالم 2026، عندما عوض صبري لموشي الذي قاد تونس في أول مباراة في المسابقة.

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كرة عربية رينارد يفشل في إيجاد الوصفة السحرية لمنتخب تونس

واستهل الشعباني مشواره التدريبي مع نادي حمام الأنف في تونس، قبل أن يعمل مساعداً في فريقه الترجي الرياضي، وبعد إقالة المدرب خالد بن يحيى قاد الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 ونجح في الفوز باللقب ضد الأهلي المصري، وحافظ على اللقب بعد ستة أشهر بالانتصار على الوداد المغربي، وبعدها رحل عن الترجي ليخوض تجربة مصرية وعاد إلى الترجي مجدداً ولكنه فشل في المهمة. وبعدها درب نهضة بركان فتوج معه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية والدوري المغربي.