- تلقى نادي نهضة بركان ضربة موجعة بإصابة هدافه أسامة المليوي، مما سيبعده عن الملاعب لمدة شهر، ويؤثر على خطط المدرب معين الشعباني قبل مواجهة نادي بيراميدز في نهائي السوبر الأفريقي. - إصابة المليوي دفعت مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، لاستبعاده من المعسكر التدريبي، حيث يخضع حالياً لفترة راحة وعلاج طبيعي. - يواجه الشعباني تحدياً في إيجاد بديل للمليوي، خاصةً مع قوة دفاع نادي بيراميدز، رغم امتلاك نهضة بركان لاعبين بارزين في الهجوم.

تلقى المدير الفني لنادي نهضة بركان، التونسي، معين الشعباني (44 عاماً)، ضربة موجعة، بعدما تعرض هدافه أسامة المليوي (29 عاماً)، لإصابة عضلية خلال المباراة، التي جمعت النادي البركاني بمضيفه اتحاد تواركة، الأحد الماضي، لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المغربي لكرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نادي بيراميدز المصري، في نهائي السوبر الأفريقي.

وأفادت معلومات، حصل عليها "العربي الجديد"، من مصدر بالجهاز الطبي لنادي نهضة بركان، الأربعاء، والذي رفض ذكر اسمه، بأن المهاجم أسامة المليوي يعاني إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب شهراً كاملاً، قبل العودة إليها تدريجياً، وهذا الأمر دفع أيضاً المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، إلى استبعاده من المعسكر التدريبي، المقام حالياً في مركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، استعداداً لوديتي مصر، غداً الخميس، على ملعب البشير في المحمدية، والكويت، الثلاثاء المقبل بدبي الإماراتية. وأضاف المصدر أن هداف بطولة أفريقيا للمحليين، أسامة المليوي، يخضع حالياً لفترة راحة، قبل الشروع في العلاج الطبيعي، ما يعني آلياً أنه لن يكون متاحاً عند المدرب معين الشعباني، خلال لقاء نادي بيراميدز المصري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويواجه المدرب التونسي، معين الشعباني (44 عاماً)، تحدياً حقيقياً لإيجاد البديل المناسب القادر على سد النواقص في الخط الهجومي، في ظل امتلاك نادي بيراميدز مدافعين بارزين، يتقدمهم المصري علي جبر، والمغربي محمد الشيبي، والحارس المخضرم أحمد الشناوي. ورغم توفر نادي نهضة بركان على أسماء بارزة في خط الهجومي، التي يمكن الاستعانة بها أمام نادي بيراميدز المصري، يعدّ غياب أسامة المليوي، هداف "الشأن" بستة أهداف، خسارةً كبيرةً لنهضة بركان ومدربه معين الشعباني، نظراً إلى ما يمتلكه هذا المهاجم المرعب من قدرات خارقة في تسجيل الأهداف من زوايا مختلفة، فضلاً عن الضغط العالي، الذي يفرضه على المدافعين، ويسبّب ذلك فقدانهم الكرات داخل منطقة الجزاء.

وجدير بالذكر أن نادي نهضة بركان يبحث عن لقبه الثاني في السوبر الأفريقي، حين يواجه نادي بيراميدز المصري، في المباراة النهائية على ملعبه، بعد الأول الذي أحرزه على حساب الوداد الرياضي عام 2022.