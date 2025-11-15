التونسي الشعباني: نسور قرطاج كانوا نداً قوياً والهفوات ساهمت في الخسارة

15 نوفمبر 2025
التونسي عزيز الشعباني يروي أسباب وداع مونديال الناشئين
- عبر محمد عزيز الشعباني عن حزنه بعد خروج منتخب تونس للناشئين من كأس العالم تحت 17 عاماً، إثر خسارتهم أمام النمسا بهدفين نظيفين في دور الـ 32، مشيراً إلى أن الفريق كان نداً قوياً لكن الهفوات والإصابات أثرت على الأداء.
- أشار الشعباني إلى أن العمل على بناء المنتخب استمر لثلاث سنوات، لكن الإصابات كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الإقصاء، مشيداً بأداء الحارس سليم بو عسكر.
- أكد الشعباني أن المنتخب التونسي سيواصل العمل لتعزيز صفوفه وتحقيق نتائج مشرفة في المستقبل.

عبر لاعب منتخب تونس للناشئين لكرة القدم، محمد عزيز الشعباني، عن حزنه، بعد توقف الحلم التونسي عند دور الـ 32 في مسابقة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر، بعدما خسر "نسور قرطاج" أمام النمسا بهدفين نظيفين، في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة. 

وقال الشعباني، في تصريحاته لـ "العربي الجديد"، عقب المباراة، إن "نسور قرطاج" كانوا ندا قوياً، لكن الهفوات ساهمت في الخسارة، مشيراً إلى أنه كان يطمح مع زملائه بالمنتخب التونسي إلى مواصلة المشوار والحلم لأبعد من هذا الدور.

وأشار لاعب النادي البنزرتي ومنتخب تونس للناشئين إلى أنه تم العمل منذ 3 سنوات على بناء هذا المنتخب وإعداده لكأس العالم تحت 17 عاماً لكرة القدم، والتي تدور رحاها في قطر، لكن العديد من العوامل تسببت في إقصاء "نسور قرطاج"، مؤكداً أن أهم تلك العوامل كان مسلسل الإصابات، التي حاصرت أبرز نجوم الفريق.

وأكد الشعباني أن المنتخب التونسي قدم أداءً مميزاً في اللقاء، وكان نداً قوياً لمنتخب النمسا القوي، على حد وصفه، والذي استغل الفرص السانحة له، مشيداً بقدرات زميله حارس المنتخب ونادي روما الإيطالي، سليم بو عسكر، الذي وصفه بأنه كان متألقاً في اللقاء كعادته. وختم الشعباني بأن المنتخب التونسي لن يتوقف بعد محطة كأس العالم في قطر، بل سيواصل العمل، لتعزيز صفوف المنتخب الرديف، من أجل تحقيق نتائج مشرفة لتونس في المحافل المقبلة.

