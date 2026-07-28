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الشعباني مدرباً لمنتخب تونس بحثاً عن تعويض الإخفاقات

كرة عربية
تونس

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 20:36 (توقيت القدس)
الشعباني في استاد جاسم بن حمد، 14 ديسمبر 2019 (كريم جعفر/Getty)
الشعباني في استاد جاسم بن حمد، 14 ديسمبر 2019 (كريم جعفر/Getty)
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- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين معين الشعباني مدرباً للمنتخب الوطني بعقد يمتد حتى عام 2030، مع جهاز فني يضم مراد المالكي وسيف الله حسني وخالد المغزاوي وحاتم بوليلة ووسام صفوت.
- جاء تعيين الشعباني بعد خيبة أمل المنتخب في كأس العالم 2026، حيث تعرض لثلاث هزائم وسجل هدفين فقط، تحت قيادة صبري لموشي وهيرفاي رينارد.
- الشعباني يملك تجارب ناجحة مع الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي، ويطمح لنقل نجاحاته إلى المنتخب التونسي الذي تراجعت نتائجه مؤخراً.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين معين الشعباني مُدرباً لـ"نسور قرطاج" بعقد يمتد إلى عام 2030. ويتكون الجهاز الفني من المساعدين: مراد المالكي وسيف الله حسني، ومدرب الحراس خالد المغزاوي والمعد البدني حاتم بوليلة ووسام صفوت مكلفاً بالتحليل. وقد حافظ الشعباني على الجهاز الفني الذي عمل إلى جانبه في تجربته الأخيرة مع فريق نهضة بركان المغربي.

وكان رئيس الاتحاد التونسي معز الناصري قد صرّح منذ أيّام بأنه وقع الاتفاق مع الشعباني لقيادة المنتخب بعد خيبة كأس العالم 2026، والتي مُني خلالها "نسور قرطاج" بثلاث هزائم واهتزت شباكه في 12 مناسبة، مقابل تسجيل هدفين فقط. وقاد المنتخب التونسي في البطولة صبري لموشي في المباراة الأولى ضد السويد (1ـ5)، ثم عوّضه الفرنسي هيرفاي رينارد في مواجهتي اليابان (0ـ4) وهولندا (1ـ3).

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ويملك الشعباني تجارب ناجحة مع الترجي التونسي بعدما قاده لحصد دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين عامي 2018 و2019، إضافة إلى حصد لقب الدوري التونسي في عديد المناسبات، وخاض تجربة تدريبية مع المصري البورسعيدي قبل أن يقود نهضة بركان المغربي، وتوج معه بلقب الدوري المغربي في إنجاز تاريخي، إضافة إلى التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويطمح إلى نقل نجاحاته مدرباً مع الأندية إلى المنتخب التونسي الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير بما أنه خسر آخر خمس مباريات توالياً في مختلف المسابقات، إضافة إلى أنه فشل في آخر ثلاث بطولات، وهي كأس العرب وكأس أفريقيا ثم كأس العالم.

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