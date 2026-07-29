الشعباني في مهمة نقل نجاحاته مع الأندية إلى "نسور قرطاج"

- معين الشعباني، المدرب الجديد لمنتخب تونس، يتمتع بسجل حافل بالنجاحات مع الأندية، حيث قاد الترجي التونسي للفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين وحقق 11 لقباً في مسيرته. - قاد الشعباني نادي نهضة بركان المغربي لتحقيق كأس الكونفيدرالية والدوري المغربي، مما يعزز من مكانته كمدرب ناجح في البطولات الأفريقية. - يأمل الشعباني في نقل نجاحاته إلى منتخب تونس الذي يعاني من تراجع في النتائج، حيث سيبدأ مشواره في تصفيات كأس أفريقيا 2027 في مجموعة صعبة.

يملك مدرب منتخب تونس الجديد معين الشعباني (45 عاماً)، نجاحات كبيرة في قيادة الأندية، فرغم أنه لم يخض الكثير من التجارب مع الأندية في مسيرته، إلا أنه يملك إنجازات كبيرة، سواء في البطولات التونسية المحلية أو في المسابقات الأفريقية. وبعد بداية مع نادي حمام الأنف، خاض الشعباني مهمة المدرب المساعد مع خالد بن يحيى في فريق الترجي التونسي، ولكن انسحاب بن يحيى بعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، جعل المدرب الشاب يقتحم أصعب تجربة في مسيرته التدريبية.

وكسب المدرب التونسي التحدي الأول، فقاد الترجي إلى التتويج باللقب في عام 2018 على حساب الأهلي المصري، وكرّر الأمر بعد ستة أشهر فقط، فهزم الوداد المغربي في النهائي، وحصد اللقب الثاني في دوري أبطال أفريقيا خلال ظرف قصير، وانضمّ إلى قائمة مصغرة من المدربين الذين حققوا هذا الإنجاز في مسيرتهم. وخلال تجربته مع الترجي (درب الفريق مرّتين)، حصد لقب الدوري التونسي في خمس مناسبات، ليملك بالتالي سجلاً مميزاً مع النادي، إضافة إلى المشاركة في عديد المسابقات، وفاز بكأس تونس مرتين، وحسب أرقام موقع ترانسفيرماركت فقد توج الشعباني بـ11 لقباً في مسيرته مع الأندية.

وفي عام 2021، خاض أول تجربة بعيداً عن الدوري التونسي، فقاد النادي المصري، وبعدها درب فريق كليوبترا المصري لفترة قصيرة، وفي موسم 2024ـ2025 درب نادي نهضة بركان المغربي، ليتوج مع الفريق بكأس الكونفيدرالية والدوري المغربي، في موسم تاريخي في مسيرة النادي عزز من خلاله الشعباني رصيده من التتويجات.

كرة عربية معين الشعباني يبحث في أميركا عن حلول لأزمة هجوم منتخب تونس

ويأمل الشعباني في أن ينقل نجاحاته مع الأندية إلى منتخب تونس الذي شهدت نتائجه تراجعاً كبيراً، ففي رصيده تتويجين فقط على الصعيد الأفريقي عندما فاز بكأس أمم أفريقيا عام 2004 في تونس مع المدرب الفرنسي روجيه لومار وبطولة أفريقيا للاعبين المحليين في عام 2011 مع سامي الطرابلسي. ولم ينجح المنتخب في التأهل إلى نهائي كأس أفريقيا منذ عام 2004 وخلال سبع مشاركات في كأس العالم، لم يقدر على تخطي الدور الأول، وستكون انطلاقة الشعباني رسمياً في سبتمبر/أيلول المقبل بتصفيات كأس أفريقيا 2027 التي ستكون صعبة للغاية بحكم أن منتخباً وحيداً من المجموعة الثامنة سيتأهل بعدما ضمنت أوغندا التأهل رسمياً بوصفها بلداً منظماً للبطولة، وسيتنافس منتخب تونس مع منتخبي ليبيا وبوتسوانا على المركز الثاني.