- شهدت الفترة الأخيرة استخدام اللاعبين لشعارات الأندية على الأقمصة كوسيلة للرد على الانتقادات واستفزاز المنافسين، كما حدث في كلاسيكو الدوري الفرنسي بين مرسيليا وباريس سان جيرمان. - لاعبو باريس سان جيرمان وريال مدريد استخدموا شعارات دوري الأبطال للرد على استفزازات الجماهير، مما أثار انتقادات حول سلوكهم، حيث اعتبر البعض أن هذه التصرفات تفتقر إلى الاحترام. - في الدوري الإنجليزي، استخدم إيرلينغ هالاند شعار الدوري للرد على استفزازات جماهير أرسنال، مذكراً بأن مانشستر سيتي هو بطل البريمييرليغ.

تثير الشعارات على أقمصة الأندية أزمات مختلفة في الفترة الأخيرة، بعد لجوء عدد من النجوم إليها، لاستفزاز المنافسين أو الردّ على الانتقادات التي يتعرضون لها، وقد تكرّرت الحالات باستمرار، وآخرها في نهاية "كلاسيكو" الدوري الفرنسي بين مرسيليا وباريس سان جيرمان في ملعب فيلدروم، والذي حسمه نادي الجنوب الفرنسي بنتيجة (1ـ0).

Quand Fabián Ruiz et Nuno Mendes montrent le badge de champion de France aux supporters marseillais ! #OMPSG 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/O8aaOnufkF — Mookie (@MookieBarbu) September 23, 2025

وهاجمت جماهير مرسيليا لاعبي نادي العاصمة الفرنسية، في نهاية اللقاء. وجاء الردّ من ثنائي الباريسي: البرتغالي نونو منديش والإسباني فابيان رويز، إذ أشار كل منهما إلى شعار دوري أبطال أوروبا، الموجود على قميص النادي، وفق ما تنصّ عليه القوانين، بما أن كل متوج له الحق في حمل شعار البطولة، إلى حين تتويج فريق آخر باللقب. وكانت جماهير مرسيليا تثير حفيظة جماهير باريس سان جيرمان بكون فريقها هو النادي الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا، ولكن منذ الموسم الماضي انضم نادي العاصمة الفرنسية إلى قائمة الأندية، التي حصدت اللقب الأغلى أوروبياً.

Les supporters de Manchester City chantaient : "Où est ton Ballon d’Or ?" à Vinicius.



Le brésilien a répondu en montrant le badge des 15 Ligue des Champions du Real Madrid, soit 15 fois plus que City. pic.twitter.com/5m9MRjEzZD — Edition Merengue (@EditionMerengue) February 11, 2025

ولم تكن هذه الحالة الأولى التي يتمّ فيها توظيف شعار دوري أبطال أوروبا للردّ على الهجومات، ذلك أن لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ردّ على استفزاز جماهير مانشستر سيتي في الموسم الماضي، بالإشارة إلى الرقم 15، الذي يوجد على قميص النادي، بعد تتويج الملكي بدوري الأبطال في 15 مناسبة. وهذا التصرف جلب انتقادات قوية للاعب البرازيلي، مثلما فعل نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودري، الذي قال عن تصرف فينيسيوس: "كانت حركة فينيسيوس جونيور استفزازية، وغير محترمة لجماهير السيتي. كرة القدم تعني الرقي والاحترام".

وخلال الموسم الماضي، وبعد صراع قوي، انتهى بانتصار أرسنال على مانشستر سيتي، تعرّض مهاجم "السيتي"، النرويجي إيرلينغ هالاند، لاستفزازات قوية طوال المباراة، من جماهير "المدفعجية"، وكذلك المدافع غابرييل دوس سانتوس، الذي راقب النرويجي باستمرار، وفي نهاية المواجهة، لم يجد هالاند وسيلة للردّ على كل ما تعرّض له، خلال المباراة من معاملة قاسية، غير الإشارة إلى شعار الدوري الإنكليزي، الذي كان يحمله فريقه، باعتبار أنه كان بطل موسم 2023ـ2024، وذلك لتذكير منتقديه بأن فريقه هو بطل "البريمييرليغ"، ذلك أن مانشستر سيتي هزم الأندية القوية في إنكلترا بشكل مستمرّ، ولكنه في النصف الثاني من الموسم الماضي تعرّض لنكسات قوية.