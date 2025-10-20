الشريف يقدم ترشحه لرئاسة الاتحاد السوري وهذه الأسماء تدخل المنافسة

- أعلن الحكم الدولي السابق جمال الشريف ترشحه لرئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم، مؤكدًا على أهمية إدارة مهنية ونزيهة لتوحيد السوريين وتحقيق إنجازات رياضية. - قائمة الشريف تضم خبرات متنوعة تهدف لبناء كرة قدم سورية حديثة، بينما تظهر قائمة منافسة بقيادة فراس تيتي، مما يعكس تنافسًا قويًا في الانتخابات. - تواجه قائمة فراس الخطيب تحديات بسبب نقص الأوراق الثبوتية، بينما تُرفض قائمة نبيل الشحمة لدعمها من أندية غير مؤهلة انتخابيًا.

أعلن الحكم الدولي السابق جمال الشريف (69 عاماً)، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم، مشيراً إلى إيمانه الشديد بقدرة الرياضة على توحيد السوريين، وبأنّ اللعبة الشعبية الأولى في البلاد تستحق إدارة مهنية، نزيهة وعادلة.

وجاء في بيان الشريف، الذي نشره على حسابه في فيسبوك: "أتشرّف اليوم بالإعلان عن ترشّحي لرئاسة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، على رأس قائمة تجمع خبراتٍ ميدانية وإدارية وفنية، هدفها بناء كرة سورية حديثة تُدار بالمعايير وتُقاس بالإنجاز، وأعضاء القائمة: نبيل السباعي (نائباً للرئيس)، تاج الدين فارس، أنور عبد القادر، محي الدين دولة، وليد أبو السل، وائل حاج عبيد، محمد جمعة، أيمن حزام، مها قطريب، أُبي شقير، والاحتياط: سلام سعد، عثمان عثمان".

وأكد الشريف في بيانه، أنه مؤمن بالتغيير الحقيقي، الذي يبدأ من إدارة كروية واعية ومسؤولة، من أجل إعادة الهيبة إلى اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، وحتى تستعيد الجماهير ثقتها، مشيراً إلى أن اللاعبين من حقهم خوض المنافسات في بيئة عادلة ومحترفة، الأمر الذي يجعل الجميع يترقب ما سيقوم به الحكم الدولي السابق، الذي قرر خوض غمار الانتخابات بشكل رسمياً.

وبعيداً عن قائمة الحكم الدولي السابق جمال الشريف، تظهر قائمة منافسة، جاءت على الشكل التالي: فراس تيتي (رئيساً)، فادي الدباس (نائب الرئيس)، والأعضاء كل من: يعقوب قصاب باشي، تركي ياسين، مروان خوري، موفق فتح الله، يوسف ربيع الحسن، نانسي معمر، أحمد الخالد، سليم سبع الليل، محمد الغادري، فيما يتكون الأعضاء الاحتياط، من باسل الشعار وهاني الدهان.

ورغم أن الحكم فراس الخطيب، الذي أعلن قائمته، التي سيخوض بها غمار الانتخابات، فإنه وفق مصادر خاصة من داخل الاتحاد السوري لكرة القدم، التي أكدت لـ"العربي الجديد"، أن طلبه ما زال ناقصاً، لأنه لم يقدم بعد أوراقاً ثبوتية مطلوبة، مثل: جوازات سفر، وعدم وجود حكم عليه، وبيانات نزاهة، فيما سيجري رفض قائمة نبيل الشحمة، بسبب قيامه بجلب دعم من 15 نادياً ليست جزءاً ضمن أعضاء الجمعية العمومية الانتخابية.