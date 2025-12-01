- في افتتاح كأس العرب 2025، خسر منتخب قطر أمام فلسطين بهدف دون مقابل في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً حول ركلة جزاء محتملة. - طالب لاعبو قطر بركلة جزاء بعد تدخل مدافع فلسطين ميلاد ترمانيني على أكرم عفيف، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد عدم وجود احتكاك يرقى لاحتساب مخالفة. - الحكم قرر استمرار اللعب، مشيراً إلى أن التلامس البسيط كان نتيجة توقف المهاجم عن الحركة، مما جعل القرار بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحاً.

تعرض منتخب قطر لخسارة أمام نظيره الفلسطيني، بهدف دون مقابل، في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين، على استاد البيت، في لقاء شهد لقطة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل. وطالب لاعبو "العنابي"، بركلة جزاء في الدقيقة الـ 66، بعد تدخل على النجم أكرم عفيف، من مدافع "الفدائي"، ميلاد ترمانيني، داخل منطقة الجزاء.

وحول هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "انطلق اللاعب القطري، أكرم عفيف، داخل منطقة الجزاء ملاحقاً بمدافع المنتخب الفلسطيني، ميلاد ترمانيني، الذي اختار تنفيذ زحلقة جانبية في محاولة منه لقطع الكرة بشكل قانوني. وفي تلك اللحظة، قام أكرم عفيف بتحويل مسار الكرة بقدمه بعيداً عن المنافس، لكنه لم يتابع تحركه باتجاه الكرة، بعد تغيير اتجاهها، إذ بقي ثابتاً في مكانه، وفضّل عدم التحرك لملاحقة الكرة. بعدها قام لاعب منتخب قطر بسقوط مبكر، بحثاً عن ركلة جزاء، رغم عدم وجود احتكاك فعلي يرقى لارتكاب مخالفة".

وأردف الحكم المونديالي السابق: "أمر الحكم أمر باستمرار اللعب، وجاء قراره صحيحاً، لأنّ التلامس البسيط الذي حدث كان نتيجة توقف المهاجم عن الحركة، وقفزه تجاه المدافع، وليس بسبب تدخل غير قانوني من الأخير. ومن ثمّ، لم تتوفر أي من شروط احتساب ركلة الجزاء في هذه الحالة. وكان القرار صحيحاً من حكم اللقاء بعدم احتساب ركلة جزاء".