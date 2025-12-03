الشريف يحسم الجدل التحكيمي في لقاء الأردن والإمارات

- تغلب منتخب الأردن على الإمارات 2-1 في كأس العرب 2025 بقطر، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بعد احتساب ركلة جزاء وطرد المدافع الإماراتي خالد إبراهيم. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن المخالفة كانت واضحة باستخدام اليد، مما أخل بتوازن اللاعب الأردني يزن النعيمات، مبرراً قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد مباشر. - الهدف الثاني للأردن جاء عبر يزن النعيمات، حيث أكد الشريف عدم وجود تسلل، مشيراً إلى أن المدافع الإماراتي لوكاس بيمنتا كان متقدماً، مما جعل الهدف قانونياً.

تغلب منتخب الأردن على نظيره الإماراتي 2-1، اليوم الأربعاء، في منافسات المجموعة الثالثة، لبطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، بلقاء رافقه بعض الجدل التحكيمي، وأقيم على استاد البيت، في العاصمة الدوحة.

وأثار قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لمنتخب الأردن وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع الإماراتي، خالد إبراهيم، في الدقيقة الثانية عشرة، بعض اللغط، لكن الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، وضّح الحالة قائلاً: "جاءت اللقطة بعد هجمة خطيرة للأردن، حينما وصلت الكرة إلى مهاجم النشامى، يزن النعيمات، عند الجهة الخارجية لمنطقة الجزاء، فتمكّن من السيطرة عليها والدخول باتجاه المرمى، بينما لاحقه لاعب الإمارات، خالد إبراهيم. وخلال محاولة التقدم، قام الأخير بعملية مسك واضحة باليد اليمنى من الخلف، وهو ما أعاق اللاعب الأردني بشكل مباشر، وأخلّ بتوازنه، رغم أنه كان في وضعية انفراد تام، وبفرصة محققة للتسجيل تتوافر فيها جميع الشروط: السيطرة على الكرة، والقرب من المرمى، ومواجهة الحارس دون وجود منافسين قادرين على اللحاق به".

وأردف: "وبحسب تفسير الحالة، فإن المخالفة لم تكن في إطار منافسة مشروعة على الكرة، بل تم استخدام اليد، وهي ليست أداة مسموحاً بها للتحدي في قانون كرة القدم، الأمر الذي يجعل الخطأ مؤثراً ومُبطلاً لفرصة مؤكدة. وبناءً على ذلك، اتخذ الحكم القرارين الفني والانضباطي الصحيحين: احتساب ركلة جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة دون اللجوء لتخفيف العقوبة، لكون المخالفة لا تدخل ضمن محاولات اللعب على الكرة". وفي الدقيقة الـ 63، جاء الهدف الثاني للمنتخب الأردني، عبر يزن النعيمات، الذي واجه اعتراضاً من لاعبي الإمارات، بداعي وجود تسلل على محرز الهدف. وعنها قال الشريف: "بدأت اللقطة بهجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى اللاعب نزّار الرشدان، الذي مرّر كرة بينية قصيرة إلى يزن النعيمات، الذي كان في موقف صحيح وغير متسلل، لحظة تمرير الكرة، وهو العنصر الأهم في تقييم الحالة".

وتابع: "وفي اللحظة ذاتها، ظهر مدافع الإمارات، لوكاس بيمنتا، متقدماً خطوة للأمام، في محاولة لقطع التمريرة، وكانت قدمه الأقرب إلى خط المرمى مقارنة بموضع النعيمات، ما جعل الأخير في وضع قانوني تام. هذا التقدم من المدافع هو ما صنع حالة (الإيهام بالتسلل) للمشاهد، إذ بدا النعيمات متقدماً بالنظر المجرد، لكن الخطأ كان في عدم ملاحظة لحظة لعب الكرة، التي تُعد المرجع الأول للحكم وتقنية الفيديو. وبعد استلام الكرة، واصل النعيمات تقدّمه مستفيداً من تفوقه البدني، ثم تجاوز الحارس ووضع الكرة في الشباك، ليُسجّل هدفاً شرعياً 100 %، لا لبس فيه من الناحية التحكيمية".