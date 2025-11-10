الشريف يحسم الجدل التحكيمي في السوبر المصري.. هل ظُلم الزمالك؟

- توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 بعد فوزه على الزمالك 2-0، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً حول قرارات حاسمة. - في الدقيقة 70، تعرض لاعب الزمالك شيكو بانزا لاحتكاك داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر استمرار اللعب بعد اعتبار السقوط محاولة للتحايل. - في الدقيقة 80، أُلغي هدف للزمالك بعد تدخل تقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري، مما أدى إلى إلغاء الهدف واعتبار القرار صحيحاً.

حصد الأهلي لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، للمرة الـ 16 في تاريخه، مساء الأحد، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء شهد بعض الجدل التحكيمي. وشهدت المواجهة هجمة لصالح فريق الزمالك، في الدقيقة الـ 70، حين أُرسلت كرة مرفوعة من الجهة اليمنى إلى منطقة جزاء الأهلي، وتحديداً إلى وسط المنطقة، قبل أن يتعرض لاعب الزمالك، الأنغولي شيكو بانزا، لاحتكاك داخل منطقة الجزاء. وعن هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "كان هناك تحرك من لاعبي الفريقين، بانزا من الزمالك ومحمد هاني من الأهلي، اللذين اندفعا من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، في محاولة للوصول إلى الكرة المرفوعة، التي كانت بعيدة عنهما تماماً".

وتابع: "مدّ كلا اللاعبين يده باتجاه الآخر، لكن دون وجود أي عملية دفع أو مسك أو شد. وبعد أن فقد بانزا الأمل في الوصول إلى الكرة، سقط داخل منطقة الجزاء، في محاولة للحصول على ركلة جزاء غير موجودة. وجاء قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب، دون احتساب أي مخالفة، مع توجيه إنذار إلى اللاعب الأنغولي، لمحاولته التحايل بالسقوط، داخل منطقة الجزاء للتأثير على قرار الحكم، والذي كان صحيحاً".

وفي الدقيقة الثمانين، أُرسلت كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء النادي الأهلي، باتجاه مهاجم الزمالك، التونسي سيف الدين الجزيري، الذي ارتقى وسدّد الكرة برأسه في المرمى، إلا أنها بعد ذلك لمست يده بشكل عرضي واتجهت نحو الشباك. وعنها قال الشريف: "في البداية، احتسب الحكم الهدف، لكن تقنية الفيديو المساعد تدخلت لتشير إلى وجود لمسة يد عرضية، سبقت عملية تسجيل الهدف في مرمى الأهلي. وعلى ضوء ذلك، قرر الحكم إلغاء الهدف، واحتساب لمسة يد على سيف الدين الجزيري، وجاء قراره صحيحاً".