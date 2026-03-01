الشرميطي يخطف الأضواء في اسكتلندا بهدف عالمي ورقم تاريخي

- يوسف الشرميطي، اللاعب البرتغالي ذو الأصول التونسية، أذهل الجماهير بتسجيله هدفاً استثنائياً بطريقة أكروباتية في مباراة رينجرز ضد سلتيك، مما عزز مكانته كنجم مميز في الدوري الاسكتلندي. - بدأ الشرميطي مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة، ووقع عقده الاحترافي الأول في 2020، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون ثم رينجرز، حيث أصبح أول لاعب يسجل أربعة أهداف ضد سلتيك في موسم واحد منذ 1988-1989. - رغم تمثيله لمنتخب البرتغال في الفئات العمرية، لم يقرر الشرميطي بعد الانضمام لمنتخب تونس، رغم محاولات الاتحاد التونسي لضمه.

خطف اللاعب البرتغالي صاحب الأصول التونسية يوسف الشرميطي (21 عاماً) الأنظار خلال قمة الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، اليوم الأحد، بين ناديه رينجرز ونظيره سلتيك، بعدما سجل هدفاً استثنائياً بطريقة استعراضية.

وعلى ملعب إيبروكس ستاديوم في مدينة غلاسكو الاسكلتندية، أكد الشرميطي أنّه واحدٌ من النجوم المميزين بعدما سجل ثنائية فريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، لكنه استطاع إثبات قدراته الفنية حين هزّ الشباك بطريقة أكروباتية بعدما حلّق في الهواء، ليضع الكرة في شباك الحارس الفنلندي فيليجامي سينيسالو.

وتدرّج يوسف الشرميطي ذو الأصول التونسية في الفئات العمرية لأندية أوس ماريينسيس، وإيه سي إف باوليتا، وجي دي ساو بيدرو، قبل انتقاله إلى أكاديمية الشباب لنادي سبورتينغ لشبونة عام 2016، وهناك وقّع أول عقدٍ احترافي في 2020 لمدّة ثلاثة مواسم، قبل أن يتدرّب مع الفريق الأول في نوفمبر 2022، لتأتي بعدها مشاركته الأولى في 15 يناير/كانون الثاني 2023 حين دخل بديلاً لباولينيو في الدقيقة الـ78 من مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري أمام بنفيكا.

وفي 11 أغسطس/آب 2023، وقّع الشرميطي عقداً لمدّة أربع سنوات مع نادي إيفرتون الإنكليزي مقابل 11,5 مليون جنيه إستراليني، لكنه لم يستمرّ هناك لفترة طويلة بعدما وقّع عقداً مع رينجرز في 2025 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، ليدخل التاريخ معه مؤخراً بعدما بات أول لاعب من رينجرز يسجل أربعة أهداف أمام سلتيك في موسم واحدٍ بالدوري المحلي منذ أن فعلها مارك والترز في 1988-1989.

ويمثّل الشرميطي حتى اللحظة منتخب البرتغال في الفئات العمرية، ولم يلعب للفريق الأول، في الوقت الذي حاول الاتحاد التونسي ضمّه إلى منتخب نسور قرطاج في مناسبات سابقة، لكنه لم يتخذ قراره بالسير على خطى ابن عمه النجم السابق أمين الشرميطي.