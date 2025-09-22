الشرقي يواصل حصد الألقاب ويصعد بقوة في تصنيف لاعبي التنس

- معز الشرقي يحقق إنجازات مبهرة في التنس، حيث تقدم إلى المركز 142 عالميًا بعد فوزه ببطولة سان تروبيه، محققًا 23 انتصارًا في 24 مباراة، مما يعزز فرصه لدخول قائمة أفضل 100 لاعب عالميًا. - الشرقي يُعتبر أول تونسي يفوز ببطولة تحدي من فئة 125 نقطة، ويواصل حصد الألقاب بعد نجاحه في بطولات بورتو، المنستير، وهيرسونيسوس، بدعم من النجمة أنس جابر. - يطمح الشرقي لتحطيم رقم مواطنه مالك الجزيري، الذي وصل للمركز 50 عالميًا، عبر التقدم في البطولات الكبرى وحصد النقاط اللازمة.

يتابع النجم التونسي معز الشرقي (32 عاماً)، تطوره الكبير في مسيرته الاحترافية برياضة التنس، بعدما نجح خلال الفترة الأخيرة في خطف الأنظار، سواءً بحصده الألقاب المتتالية، أو بتقدمه مراتب عديدة في التصنيف العالمي. وتقدّم معز إلى المركز الـ 142 عالمياً في التصنيف، الذي أعلنه الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الاثنين، وهو أفضل ترتيب له على الإطلاق، بعدما كان في المرتبة الـ 165 عالمياً، كما حافظ على صدارة الترتيب العربي والأفريقي، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة سان تروبيه للتحدي، أمس الأحد، بانتصاره على الفرنسي دان أداد، في الدور النهائي بمجموعتَين دون رد، بواقع (6-3 و6-4).

وبذلك أصبح الشرقي أول لاعب تونسي يُتوج بلقب بطولة للتحدي من فئة 125 نقطة، وهو اللقب الأغلى له في مسيرته حتّى الآن، محققاً رقماً مهماً يعكس تطوره الكبير، هذا الموسم، يتمثل في وصوله إلى الفوز رقم 23 خلال 24 مباراة، ما قاده إلى الاقتراب شيئاً فشيئاً من حلم الدخول إلى قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وهو الهدف الذي يطارده النجم التونسي، منذ فترة طويلة.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حاز البطل العربي ثلاثة ألقاب في مسابقات التحدي، وهي بطولة بورتو البرتغالية، ثم المنستير التونسية، وبطولة هيرسونيسوس اليونانية، قبل أن يحصد لقبه الرابع في ظرف زمني قصير، على الأراضي الفرنسية، بفوزه بلقب سان تروبيه. ويحظى الشرقي بدعم كبير من نجمة التنس التونسية، أنس جابر (30 عاماً)، التي أظهرت مساندتها له في مناسبات عديدة، وذلك عبر منشوراتها بموقع إنستغرام، لكن الوضع يبدو مختلفاً بالنسبة لمعز، إذا أراد دخول قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وتكرار إنجازات جابر، التي أبدعت في مسيرتها، ووصلت إلى المركز الثاني عالمياً في وقت سابق.

ويتطلع الشرقي إلى التقدم في التصنيف العالمي، وتحطيم رقم مواطنه المعتزل المدرب الحالي، مالك الجزيري (40 عاماً)، الذي احتلّ المركز الـ 50 في تصنيف المحترفين عام 2016، في أفضل ترتيب في مسيرته، وما زالت الفرصة متاحة لمعز، إذا وصل إلى الجدول النهائي في البطولات الأربع الكبرى ونجح في التقدم خلال المنافسات وحصد النقاط، التي ستقوده حينها إلى صعود صاروخي في التصنيف العالمي.