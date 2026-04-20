الشرع: الرياضة مفتاح إعادة العلاقات بين سورية ولبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع (43 عاماً)، خلال افتتاح صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة دمشق، أهمية الرياضة في إعادة العلاقات بين بلاده ولبنان، الذي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية من الحروب والدمار، مشيراً إلى أنه رفض استقالة وزير الرياضة والشباب محمد الحامض.

وقال أحمد الشرع قبل الافتتاح الرسمي لصالة الفيحاء الرياضة في العاصمة دمشق، الاثنين: "لم أوافق على استقالة محمد الحامض من منصبه وزيراً للرياضة والشباب، ومن الجيد أن التاريخ السوري واللبناني تجمعه علاقات طيبة للغاية بين الشعبين، لكن السياسة خربتها، إلا أنّه من المميز وجود أول فعالية، هي لعب مباراة بين منتخبَي سورية ولبنان في كرة السلة، والرياضة مفتاح لإعادة العلاقات".

وتابع الشرع: "لا وجود لغالب أو مغلوب في مباراة بين منتخب سورية أو لبنان، وأي طرف ينتصر في مواجهة نحن نكون منتصرين فيه، وربما شاهد الجميع الدقة في إنجاز هذه الصالة الرياضية، وهذه الصفة الأولى لسورية إن شاء الله. وسورية ولبنان تعبا كثيراً في الحروب والمآسي خلال السنوات الماضية، وحان الوقت حالياً لوضع حدٍ لكلّ هذا الشيء، وننتقل إلى البناء والإعمار، وكان الله في عوننا، حتى نخدم الشعبَين".

الرئيس أحمد الشرع ينزل إلى الملعب ويستلم الكرة 🏀🥳
April 20, 2026

وختم الرئيس السوري، أحمد الشرع: "أي لاعب كرة سلة، عليه تنفيذ 100 رمية، حتى يجري محاسبته عليها، وسأنفذ ثلاث ضربات فقط، وأرجو منكم عدم محاسبتي عليها"، ليضع بعدها الكرة أمام الحاضرين في صالة الفيحاء، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين منتخبَي سورية ولبنان في كرة السلة، وهي سابقة تاريخية، لأنّ منتخب لبنان لم يسبق له عبر التاريخ أن لعب أي لقاء في العاصمة دمشق.