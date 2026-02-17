الشرطة يتفوق على الدحيل ويربك حسابات التأهل في نخبة آسيا

انتصر الأهلي السعودي، حامل اللقب على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-3 مساء الاثنين، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. وسجل فراس البريكان (12) ولاعب شباب الأهلي بوغدان بلانيش (35 بالخطأ في مرمى فريقه) واينزو ميلوت (45+3) وصالح أبو الشامات (52 من ضربة جزاء) أهداف الأهلي، في حين أحرز برينو كاسكاردو (66 و78) ومحمد جمعة (90+5) أهداف شباب الأهلي.

من جهته، نجح مواطنه الهلال في تحقيق الفوز على ضيفه الوحدة الإماراتي 2-1، على استاد المملكة أرينا في الرياض، وسجل داروين نونيز (19 و77) هدفي الهلال، بينما جاء هدف الوحدة عن طريق براهيما ديارا (32).

من جانبه، ودع نادي الشرطة العراقي المسابقة بانتصار على ضيفه الدحيل القطري 3-2 على استاد الزوراء في بغداد. وسجل بسام شاكر (19) وبولي سامبو (57 و58) أهداف الشرطة، في حين أحرز كريستوف بياتيك (10) وبنجامين بوريغيارد (45+2 من ضربة جزاء) هدفي الدحيل الذي دخل في حسابات معقدة خصوصاً حال انتصار مواطنه الغرافة على تراكتور الإيراني، الثلاثاء. وحقق ناساف الأوزبكي فوزه الأول، بعدما تغلب خارج ملعبه على الشارقة الإماراتي 2-1، وسجل له بوبير عبدالخالقوف (30) وديوربيك عبدالنزاروف (87)، في حين أحرز كايو لوكاس (80) هدف الشارقة.

وحلّق الهلال في صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب بنخبة آسيا برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة للأهلي، و14 لكل من تراكتور الذي لعب سبع مباريات والوحدة، و12 من سبع مباريات للاتحاد، و11 لشباب الأهلي، و8 لكل من الدحيل والسد الذي لعب سبع مباريات والشارقة، و6 من سبع مباريات للغرافة، و5 للشرطة، و4 لناساف.

وضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي والاتحاد وشباب الأهلي التأهل إلى دور الـ16، وتنص لوائح البطولة على خوض كلّ فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل إلى ثمن النهائي أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات هذا الدور في مارس/آذار 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع خلال شهر إبريل/نيسان في السعودية.