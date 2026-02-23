- تحقق الشرطة البريطانية في رسائل عنصرية تلقاها أربعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينهم حنبعل المجبري وويسلي فوفانا، مما يبرز التحديات المستمرة في مكافحة العنصرية في كرة القدم. - أكد مارك روبرتس، رئيس وحدة شرطة كرة القدم، على عدم التسامح مع الإساءة العنصرية، مشددًا على الجهود المبذولة لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة، مع الإشارة إلى الأحكام الصادرة مؤخرًا ضد مرتكبي العنصرية. - دعت جهات عديدة في إنجلترا إلى تشديد الرقابة على الاعتداءات العنصرية عبر الإنترنت، فيما أكدت شركة ميتا التزامها بحماية المستخدمين من الإساءة والتعاون مع تحقيقات الشرطة.

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أنّها تحقق في رسائل عنصرية تلقاها أربعة لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم لاعب بيرنلي نجم منتخب تونس حنبعل المجبري (23 عاماً)، ومدافع تشلسي الفرنسي ويسلي فوفانا (25 عاماً)، وكذلك جناح سندرلاند الإنكليزي رومين موندل (22 عاماً) ومهاجم وولفرهامبتون النيجيري تولو أروكوداري (25 عاماً).

وعلّق مارك روبرتس، رئيس وحدة شرطة كرة القدم البريطانية المسؤولة عن حفظ النظام في كرة القدم الإنكليزية، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ويست فرانس الفرنسية اليوم الاثنين، قائلاً: "لا مكان على الإطلاق للإساءة العنصرية، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، وعلى من يظن أنّه يستطيع الاختباء خلف لوحات مفاتيحه أن يُعيد النظر في قراره". وأضاف روبرتس: "ندين هذا السلوك المشين، وسنبذل قصارى جهدنا، من خلال فريقنا المتفاني من الضباط، لتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للعدالة". وتقول الشرطة إنّه تم إصدار أحكام إدانة في الأشهر الأخيرة ضد أفراد أدينوا بالعنصرية عبر الإنترنت، ما أدى إلى حظر دخولهم إلى الملاعب بشكل كبير، لكنها تقرّ بأنّ هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال.

وكان المجبري أول من بادر بنشر تغريدة على حسابه على إنستغرام، ليؤكد تعرّضه إلى إساءة عنصرية من شخص مجهول، وبسرعة نشر فريقه بياناً أكد من خلاله دعم اللاعب التونسي، وقد حصد دعماً قوياً من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم أيضاً، خاصة أنّ المجبري سبق له التعرّض إلى الإساءة في الموسم الماضي أيضاً، وبعد منشور اللاعب التونسي، كشف بقية اللاعبين تباعاً عن تعرّضهم للعنصرية، ومن بينهم الفرنسي فوفانا الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة فريقه تشلسي وبيرنلي.

وأكدت صحيفة لوباريزان الفرنسية أن الإساءات العنصرية أصبحت آفةً تُهدد كرة القدم الأوروبية، وقد دعت أصواتٌ عديدة في إنكلترا مختلف المنصات إلى تشديد الرقابة على هذه الاعتداءات. وأكدت شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أنها ستواصل العمل على حماية الناس من الإساءة. وأضاف المتحدث باسم الشركة: "لا ينبغي لأحد أن يتعرض للإساءة العنصرية، ونحن نزيل هذا المحتوى فور العثور عليه. لن يوقف شيءٌ السلوك العنصري بين عشية وضحاها، لكننا سنواصل العمل على حماية مجتمعنا من الإساءة والتعاون مع تحقيقات الشرطة".