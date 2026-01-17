الشرطة القطري يتوج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة

حصد نادي الشرطة القطري لقب البطولة العربية للكرة الطائرة، بعدما استطاع تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي التونسي، بنتيجة (3-1)، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات المسابقة، التي أقيمت في تونس.

واستطاع نادي الشرطة القطري تحقيق لقب بطولة العرب للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما وصل إلى المواجهة النهائية للبطولة في نسختها الـ44، التي أقيمت في تونس، بعدما تمكن من حسم مواجهة المربع الذهبي أمام فريق السويحلي الليبي، بثلاثة أشواط دون رد، وبواقع نتائج الأشواط (25-20)، (25-14) و(25-18).

#الشرطة يتوج بطلاً لبطولة الأندية العربية الرابعة والأربعون للرجال للكرة الطائرة في تونس، بعد فوزه في المباراة النهائية على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 3-1، ليتوج بلقب عربي مستحق 🏆🏐🇶🇦 pic.twitter.com/LOKBe7K8FR — الاتحاد القطري للكرة الطائرة (@QatarVolleyball) January 17, 2026

ومن جهته، وصل نادي النجم الساحلي التونسي إلى المواجهة النهائية في بطولة العرب للكرة الطائرة، عقب نجاحه في تجاوز عقبة منافسه فريق المحرق البحريني، بثلاثة أشواط مقابل شوط، لكن الفريق التونسي اصطدم بالشرطة القطري، الذي أدار المواجهة النهائية بذكاء، وحسم لقبه العربي للمرة الأولى في تاريخه.

بدوره، تمكن نادي المحرق البحريني، من تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية، بعدما حقق الفوز على فريق السويحلي الليبي، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث، وبنتيجة (25-21)، (35-33) و(25-23).