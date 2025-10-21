الشرطة البريطانية تحقق مع حنبعل المجبري.. وهذه القصة الكاملة

- حنبعل المجبري، نجم منتخب تونس، يواجه تحقيقاً من الشرطة الإنجليزية بعد اتهامه بالبصق على جماهير ليدز يونايتد خلال مباراة بيرنلي، بناءً على شكوى من أحد المشجعين. - مواقع تابعة لنادي بيرنلي دافعت عن المجبري، مشيرة إلى تعرضه لعبارات عنصرية من جماهير ليدز، بعد مشادة مع اللاعب السويدي غابريال غودموندسون، مما أدى إلى توتر الأجواء في الملعب. - نادي بيرنلي يدعم المجبري في القضية، مؤكداً براءته من التهم، ويشير إلى تعرضه لاستفزازات منذ دخوله الملعب.

اصطدم نجم منتخب تونس حنبعل المجبري (23 عاماً)، بأخبار غير سارة، على خلفية المشادة التي جدت بينه وبين أحد لاعبي ليدز يونايتد، الذي واجه فريقه بيرنلي، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وفاز فيها زملاؤه بهدفين دون رد.

وأعلنت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإنكليزية فتحت تحقيقاً في ادعاء يتعلق بالبصق ضد لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري على جماهير ليدز يونايتد، التي كانت حاضرة في الاستاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها أحد مشجعي النادي للشرطة، وطالب فيها بمعاقبة اللاعب التونسي بسبب هذا التصرف، وفقاً لنفس المصدر.

ودافعت مواقع وصفحات بمنصة إكس تابعة لنادي بيرنلي الإنكليزي عن حنبعل المجبري، وأكدوا أنه تعرّض لعبارات عنصرية من مشجعي ليدز، أثناء اللقاء، خصوصاً بعد المناوشة، التي حدثت بينه وبين لاعب الفريق المنافس، السويدي غابريال غودموندسون، وأدت إلى توتر الأجواء في الملعب، إذ أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه النجم التونسي، بسبب تدخله على منافسه.

وأكدت الشرطة في مدينة بيرنلي أنها بصدد التحقق من ملابسات الحادثة، فيما أشار مصدر مقرب من المجبري، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن نادي بيرنلي لن يترك اللاعب وحيداً في هذه القضية، وسيدافع عن مصالح نجمه، إذا اقتضى الأمر، وذلك ليقين مجلس الإدارة بأن حنبعل يعتبر بريئاً من التهم الموجهة إليه، وأنه كان عُرضة لصفارات الاستهجان والعبارات المستفزة، منذ دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة الـ 82.

وتعود قصة الخلاف بين جماهير ليدز والمجبري، حسب المصدر نفسه، إلى كونه لعب سابقاً ضد الفريق نفسه، بقميص مانشستر يونايتد، الذي يعد خصماً لدوداً لفريق ليدز يونايتد، لتقوم الجماهير كذلك بمهاجمته خلال العام الماضي، أثناء مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الأولى، إذ لعب المجبري كذلك بمقيص بيرنلي، في مواجهة شهدت إطلاق صيحات الاستهجان بحق النجم التونسي، الذي تعامل معها حينها بكل روح رياضية.