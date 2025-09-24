الشرطة البرازيلية تعتدي بالضرب على مُشجعي نادٍ أرجنتيني

بعيدا عن الملاعب
برازيليا

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
الشرطة البرازيلية تضرب مشجعي لانوس في ملعب ماراكانا، 23 سبتمبر 2025 (Getty)
الشرطة البرازيلية تضرب مشجعي لانوس في ملعب ماراكانا، 23 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت مباراة فلومينينسي ولانوس في ملعب ماراكانا أحداث شغب بين شوطي المباراة، حيث استخدمت الشرطة البرازيلية العنف ضد مشجعي لانوس، مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني.
- تصاعدت الانتقادات ضد الشرطة البرازيلية بسبب استخدام العنف المفرط، حيث أظهرت التسجيلات المصورة ضرب المشجعين بالعصي، مما دفع إدارة لانوس للمطالبة بفتح تحقيق في الأحداث.
- رغم التوترات، تأهل نادي لانوس إلى نصف نهائي كوبا سود أميركانا بعد تعادله مع فلومينينسي، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب.

استخدمت الشرطة البرازيلية العنف ضد مشجعي نادي لانوس الأرجنتيني، الذين ساندوا فريقهم في المواجهة ضد فلومينينسي، في ملعب ماراكانا، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كوبا سود أميركانا لكرة القدم.
وبحسب قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن الاضطرابات حدثت خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، ما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني من اللقاء لعدة دقائق، بعدما قامت الشرطة البرازيلية بالاعتداء بالضرب على مشجعي نادي لانوس، الذين حدثت اضطرابات فيما بينهم، نتيجة شجار، ما أثار حالة من التوتر والهرج والمرج.

وأوضحت القناة أن تصرفات الشرطة البرازيلية ترقى إلى الهمجية، لأنها قامت بضرب الجميع، دون التأكد من هوية من قام بإثارة المشاكل بين مشجعي نادي لانوس، إذ تظهر التسجيلات المصورة قيام بعض العناصر بتعمد توجيه ضربات مباشرة إلى الرؤوس، من خلال استخدام العصي الضخمة، الأمر الذي دفع إدارة الفريق الأرجنتيني إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق في ما حدث بملعب ماراكانا.

مارتاين كارس لحظة التسجيل أمام شالكه 04، 1 فبراير 2025 (رالف ابينغ/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

نادٍ ألماني يلجأ إلى الشرطة بعد تسريب صفقة انتقال لاعبه

وبالرغم من الأحداث المؤسفة بين شوطي المباراة، فإن نادي لانوس استطاع حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا سود أميركانا، بعدما فرض التعادل على مُضيفه فلومينينسي البرازيلي، بهدف مقابل هدف، مستغلاً تفوقه في مباراة الذهاب، التي حسمها لصالحه بنتيجة هدف نظيف.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
هاميلتون ولوكلير في حلبة مدينة باكو، 21 سبتمبر 2025 (برين لينون/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فيراري في موسم التناقضات: صفر انتصارات بأغلى سائقين في فورمولا 1

ديمبيلي تألق مع رين بعد انسحاب بنفيكا من صفقته، 21 فبراير 2016 ( شارلي تريبالو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هكذا أضاع بنفيكا صفقة ديمبيلي قبل انتقاله إلى دورتموند

يامال يتحدث على المسرح بعد نيله كأس كوبا، 22 سبتمبر 2025 (كريستي سبارو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

"برغر يامال" ينقذ ليلة برشلونة بعد خيبة الكرة الذهبية