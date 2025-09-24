الشرطة البرازيلية تعتدي بالضرب على مُشجعي نادٍ أرجنتيني

- شهدت مباراة فلومينينسي ولانوس في ملعب ماراكانا أحداث شغب بين شوطي المباراة، حيث استخدمت الشرطة البرازيلية العنف ضد مشجعي لانوس، مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني. - تصاعدت الانتقادات ضد الشرطة البرازيلية بسبب استخدام العنف المفرط، حيث أظهرت التسجيلات المصورة ضرب المشجعين بالعصي، مما دفع إدارة لانوس للمطالبة بفتح تحقيق في الأحداث. - رغم التوترات، تأهل نادي لانوس إلى نصف نهائي كوبا سود أميركانا بعد تعادله مع فلومينينسي، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب.

استخدمت الشرطة البرازيلية العنف ضد مشجعي نادي لانوس الأرجنتيني، الذين ساندوا فريقهم في المواجهة ضد فلومينينسي، في ملعب ماراكانا، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كوبا سود أميركانا لكرة القدم.

وبحسب قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن الاضطرابات حدثت خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، ما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني من اللقاء لعدة دقائق، بعدما قامت الشرطة البرازيلية بالاعتداء بالضرب على مشجعي نادي لانوس، الذين حدثت اضطرابات فيما بينهم، نتيجة شجار، ما أثار حالة من التوتر والهرج والمرج.

LAMENTABLES imágenes de la represión policial en Brasil, que sufrieron los hinchas de Lanús en su visita a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro estuvo más de 20 minutos demorado. pic.twitter.com/Kn9GLV3nIJ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2025

وأوضحت القناة أن تصرفات الشرطة البرازيلية ترقى إلى الهمجية، لأنها قامت بضرب الجميع، دون التأكد من هوية من قام بإثارة المشاكل بين مشجعي نادي لانوس، إذ تظهر التسجيلات المصورة قيام بعض العناصر بتعمد توجيه ضربات مباشرة إلى الرؤوس، من خلال استخدام العصي الضخمة، الأمر الذي دفع إدارة الفريق الأرجنتيني إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق في ما حدث بملعب ماراكانا.

❌PARTIDO DEMORADO: Graves incidentes antes del comienzo del segundo tiempo entre Fluminense y Lanús. La policía brasileña golpeó a los hinchas del Granate en la tribuna, en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/Dz3NrsyUoN — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2025

وبالرغم من الأحداث المؤسفة بين شوطي المباراة، فإن نادي لانوس استطاع حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا سود أميركانا، بعدما فرض التعادل على مُضيفه فلومينينسي البرازيلي، بهدف مقابل هدف، مستغلاً تفوقه في مباراة الذهاب، التي حسمها لصالحه بنتيجة هدف نظيف.