- تأهل نادي الشباب السعودي إلى نهائي دوري أبطال الخليج بعد فوزه على زاخو العراقي بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. - شهدت المباراة توتراً كبيراً بعد نهايتها، حيث اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، مما استدعى تدخل المنظمين لتهدئة الأجواء. - سيواجه الشباب في النهائي نادي الريان القطري، الذي تأهل بعد فوزه على القادسية الكويتي، في مباراة مرتقبة يوم الخميس المقبل في الدوحة.

بلغ الشباب السعودي، نهائي دوري أبطال الخليج لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على زاخو العراقي 4-3 بفارق ضربات الترجيح، إثر نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، اليوم الأحد.

وتقدم زاخو في الدقيقة 74 عن طريق النيجيري إيتشينا أوغونا، ثم أدرك النادي السعودي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من ركلة جزاء نفذها بنجاح البلجيكي يانيك كاراسكو. وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يسفرا عن جديد، ليتم اللجوء لضربات الترجيح، ونجح الشباب في حسمها بنتيجة 4-3، ليتأهل للمباراة النهائية من المسابقة التي أقيم الدوران قبل النهائي والنهائي منها بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الأجواء توتراً كبيراً عقب صافرة النهاية، حيث اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الشباب وزاخو. وتطورت الأحداث بسرعة، وسط محاولات من الأجهزة الفنية وبعض اللاعبين لاحتواء الموقف وفضّ الاشتباك الذي امتد للنفق المؤدي لغرف الملابس، قبل أن يتدخل المنظمون لتهدئة الأجواء، في لقطة عكست حدة التنافس والضغط الكبير الذي رافق المواجهة. ويلتقي الشباب في النهائي الذي سيقام يوم الخميس المقبل، مع نادي الريان القطري، الذي انتصر بدوره على القادسية الكويتي بهدفي البرازيلي روجر غيديس والصربي ألكسندر ميتروفيتش، في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي.