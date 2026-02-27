الشباب يحتج على التحكيم في مواجهة الهلال... الشريف يحسمها بالأدلة

- شهد ديربي الرياض بين الهلال والشباب فوز الهلال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وسط جدل تحكيمي حول قرارات الحكم التي أثارت تساؤلات الجماهير. - رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للشباب بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله من قبل محمد كنو، حيث رأى الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار الحكم كان صحيحاً لعدم وجود مخالفة. - في الدقيقة 61، طالب الهلال بركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد الثاني، لكن الحكم و"الفار" أكدا صحة القرار بعدم احتسابها.

شهدت مواجهة "ديربي" الرياض، التي انتصر فيها الهلال على مُضيفه الشباب، مساء الجمعة، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

واحتج الجهاز الفني لنادي الشباب، قبل نهاية الشوط في مواجهة "ديربي" الرياض، على قرار الحكم، الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح النجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض للعرقلة من قائد فريق الهلال محمد كنو، لكن قاضي اللقاء أمر بمواصلة اللعب.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "كرة داخل منطقة جزاء نادي الهلال، وكانت قريبة من محمد كنو، الذي استطاع تحويل مسارة الكرة عن منافسه عبد الرزاق حمد الله، مُستخدماً باطن قدمه اليمنى، لكن عملية التحول كانت جزئية، ما دفع النجم المغربي إلى مدّ قدمه اليمنى ولعب الكرة".

وتابع: "ابتعدت الكرة عن اللاعبين، لكن بعدها عادت قدم مهاجم نادي الشباب التي لعبت الكرة حركتها الطبيعة باتجاه الأرض، فلامس أسفل قدم اليمنى للنجم المغربي وجه قدم منافسه محمد كنو، وهنا فضل عبد الرزاق حمد الله القفز بكلتا قدميه بالهواء باحثاً عن ركلة جزاء، فكان قرار الحكم صحيحاً بعدم وجود مخالفة عرقلة تستوجب ركلة جزاء لصالح الشباب ضد الهلال".

وحول مُطالبة الهلال بركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر مواجهة "ديربي" الرياض، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى ثيو هيرنانديز، الذي رفع الكرة بيسراه باتجاه حدود منطقة المرمى، إلّا أن محمد الثاني، الذي كان قريباً جداً من خصمه عند لحظة رفع الكرة، واصطدمت الكرة بيده اليسرى، التي كانت تماماً ضمن إطار الجسم، ولم تكن بعيدة عن الجسم ولم تجعل الجسم أكبر على نحوٍ غير طبيعي ولم تقمّ اليد بأي حركة إضافية لمحاولة منع الكرة أو التصدي لها".

وختم الخبير التحكيمي جمال الشريف حديثه: "كان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب، وعند أول توقف اللعب، جرى التحقّق من الحالة من حجرة الفار، التي أكدت صحة قرار الحكم بعدم وجود مخالفة لمسة يد، وبالتالي عدم وجود ركلة جزاء لصالح الهلال ضد الشباب في الدقيقة 61 من عمر مواجهة ديربي الرياض في الدوري السعودي".