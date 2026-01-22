- توّج نادي الشارقة بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي بعد فوزه على الغرافة بركلات الترجيح (5-4) في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (1-1) في الوقت الأصلي على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة. - شهدت المباراة فرصاً خطيرة من الفريقين، حيث تصدى حارس الشارقة لتسديدة خوسيلو، بينما أضاع ياسين براهيمي فرصة محققة بسبب التسلل، وتألق حارس الغرافة خليفة أبو بكر في التصدي لتسديدة عثمان كمارا. - في الشوط الثاني، سجل كومان للغرافة، لكن بيريرا أدرك التعادل للشارقة، ليحسم الفريق الإماراتي اللقب بركلات الترجيح.

حسم نادي الشارقة لقب بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه على منافسه الغرافة بركلات الترجيح (5-4)، الخميس، عقب نهاية المواجهة التي جمعت بينهما على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة الدوحة بالوقت الأصلي، بنتيجة هدف لمثله.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وصلت الكرة إلى النجم الإسباني، خوسيلو، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استطاع حارس مرمى نادي الشارقة التصدي لها، قبل أن تصل إلى قائد الغرافة القطري ياسين براهيمي، الذي لم يتعامل مع الكرة بطريقة جيدة، ولم يتمكن من وضعها في الشباك، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وتكشف أن الجزائري كان في موقف تسلل، ليتواصل بعدها ضغط "الفهود".

وظهرت خطورة نادي الشارقة للمرة الأولى في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول، بعدما أطلق عثمان كمارا تسديدة قوية للغاية، لكن حارس مرمى الغرافة، خليفة أبو بكر، استطاع التصدي لها بشكل رائع، وحرم الفريق المنافس من هدف محقق، لتشتعل بعدها المواجهة، من خلال رغبة الفريقين بتسجيل الهدف الأول في اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أنقذ مدافع نادي الشارقة شباك حارس مرماه من هدف محقق، بعدما استطاع النجم التونسي فرجاني ساسي التعامل مع الكرة العرضية المرفوعة من ركلة ركنية نفذها زميله ياسين براهيمي، بشكلٍ متقن، ليضيع على فريق الغرافة افتتاح النتيجة في الدقيقة الـ62، ليواصل "الفهود" بعدها استراتيجيتهم، من خلال الاستحواذ على منطقة العمليات في خط الوسط، الأمر الذي جعل كومان ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ64.

لكن ردّ نادي الشارقة لم يتأخر كثيراً، بعدما تمكن بيريرا من إدراك هدف التعادل، مستغلاً غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه من قبل مدافعي الغرافة في الدقيقة الـ73، ليستمرّ الفريقان بعدها في رحلة البحث عن الهدف الثاني، إلا أنّ الوقت الأصلي للمواجهة انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليذهبا مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح الشارقة (5-4).