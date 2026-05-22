السير هاميلتون يحسم مصيره في الفورمولا 1

- لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، يؤكد استمراره مع فريق فيراري حتى 2027، نافياً شائعات اعتزاله، ومشدداً على حماسه واستمراره في المنافسة على الألقاب. - هاميلتون، الذي بدأ مسيرته في 2007 مع ماكلارين، يحمل ذكريات خاصة مع حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، حيث حقق أول انتصار له، ويعتبرها من الأفضل في عالم الفورمولا 1. - يحتل حالياً المركز الخامس في الترتيب العام، ويؤكد أنه لا يفكر في الاعتزال، بل يخطط للسنوات الخمس المقبلة.

أكد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في بطولة الفورمولا 1، استمراره مع فريق فيراري خلال موسم 2027 وما بعده، نافياً على نحوٍ قاطع كل التكهنات المرتبطة باعتزاله رياضة المحركات في المستقبل القريب. ويخوض هاميلتون، البالغ من العمر 41 عاماً، موسمه الثاني مع الحظيرة الإيطالية بعد انتقاله التاريخي من مرسيدس، في وقت يسعى فيه لاستعادة بريقه والمنافسة مجدداً على لقب بطولة العالم. ويُعد السائق البريطاني الأعلى أجراً في الفورمولا 1، كما يرتبط بعقد مع فيراري يمتد حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بسباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال، تحدث هاميلتون بثقة عن مستقبله قائلاً: "كل شيء واضح تماماً من جانبي. ما زلت مركزاً ومتحمساً، وما زلت أحب ما أفعله بكل قلبي. سأبقى هنا لفترة أطول، وعليكم أن تعتادوا على ذلك". واستهل هاميلتون مسيرته في بطولة العالم للفورمولا 1 عام 2007 مع فريق ماكلارين، قبل أن يحصد لقبه العالمي الأول في 2008، ثم يحقق ستة ألقاب إضافية مع مرسيدس، ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة الألمانية مايكل شوماخر برصيد سبعة ألقاب عالمية.

كما يحمل السائق البريطاني ذكريات خاصة مع حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، إذ حقق عليها أول انتصار في مسيرته ضمن سباق جائزة كندا الكبرى، واصفاً الحلبة والمدينة بأنهما "من الأفضل في عالم الفورمولا 1".

ويحتل هاميلتون حالياً المركز الخامس في الترتيب العام للسائقين، خلف زميله في فيراري شارل لوكلير صاحب المركز الثالث، لكنه شدد على أن فكرة الاعتزال ليست مطروحة بالنسبة إليه، مضيفاً: "هناك كثيرون يحاولون دفعي نحو الاعتزال، لكنني لا أفكر في الأمر إطلاقاً. في الواقع، أنا أفكر في الخطوة التالية وأضع خططاً للسنوات الخمس المقبلة". وكان هاميلتون قد أكد خلال جائزة اليابان الكبرى في مارس/آذار الماضي أنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية عالية رغم تقدمه في السن، معتبراً نفسه قادراً على منافسة السائقين الأصغر سناً داخل الحلبة وخارجها.