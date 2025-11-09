السيتي يُهدي غوارديولا الانتصار على ليفربول في مباراته الـ1000 كمدرب

- مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً على ليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي، مستعيداً الوصافة من تشلسي برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن. - المباراة كانت مميزة لمدرب السيتي بيب غوارديولا، حيث احتفل بمباراته الألف كمدرب، محققاً انتصاره الـ716 في مسيرته، مما يعكس نجاحه المستمر منذ توليه تدريب الفريق في 2016. - روبن دياش يشيد بالروح الجماعية للفريق، مؤكداً على استعداد اللاعبين للتضحية من أجل بعضهم البعض، مشيراً إلى استمرار الجودة رغم التغييرات في التشكيلة.

حقق مانشستر سيتي فوزاً مميزاً للغاية على ضيفه ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت، بعد تفوق على حامل اللقب 3-0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، رغم أن الزوار كانوا يمنون النفس في استعادة التوازن وتحقيق انتصارٍ جديد بعد التفوق على ريال مدريد في منتصف الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا حين فاز في أنفيلد رود بهدفٍ من دون مقابل.

وأهدى لاعبو السيتي مدربهم الإسباني بيب غوارديولا فوزاً ثميناً وكبيراً مباراته الألف كمدرب، بينها 550 مع سيتي الذي استلم الإشراف عليه منذ صيف 2016، مانحاً إياه انتصاره الـ716 في مسيرته، وبذلك استعاد السيتي الوصافة من تشلسي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بالتعادل مع سندرلاند 2-2، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد توالياً.

وقال اللاعب روبن دياش بعد المباراة في تصريحات صحافية: "سعيدٌ جداً جداً من أجله (غوارديولا). نحن نعيش من أجل مباريات مماثلة. لا يوجد مستوى أعلى من ذلك، الفوارق هي أن الجميع مستعدون لتقديم كلّ ما لديهم ومستعدون للتضحية للاعب المتواجد بجانبهم... هذا ليس بالشيء الجديد. هذا الأمر يحصل منذ فترة طويلة. كنا نتحدث عن إعادة بناء الفريق منذ الموسم الماضي، بالتأكيد أن هناك وجوها جديدة بسبب رحيل بعضهم، لكن هذه الجودة تبقى ونواصل الاندفاع".

