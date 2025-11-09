السيتي يهدي غوارديولا الانتصار على ليفربول في مباراته الـ1000 مدرباً

- حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ليفربول بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي، مما منح المدرب بيب غوارديولا انتصاره الـ716 في مسيرته بمناسبة مباراته الألف كمدرب. - استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة، متفوقاً على تشلسي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن. - أكد اللاعب روبن دياش على أهمية التضحية والعمل الجماعي في الفريق، مشيراً إلى استمرار الجودة والاندفاع رغم التغييرات في التشكيلة.

حقق مانشستر سيتي فوزاً مميزاً للغاية على ضيفه ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت، بعد تفوق على حامل اللقب 3-0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، رغم أن الزوار كانوا يمنون النفس في استعادة التوازن وتحقيق انتصارٍ جديد بعد التفوق على ريال مدريد في منتصف الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا، حين فاز في أنفيلد رود بهدفٍ من دون مقابل.

وأهدى لاعبو السيتي مدربهم الإسباني بيب غوارديولا فوزاً ثميناً وكبيراً في مباراته الألف مدرباً، بينها 550 مع سيتي الذي استلم الإشراف عليه منذ صيف 2016، مانحاً إياه انتصاره الـ716 في مسيرته، وبذلك، استعاد السيتي الوصافة من تشلسي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بالتعادل مع سندرلاند 2-2، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد توالياً.

وقال اللاعب روبن دياش بعد المباراة في تصريحات صحافية: "سعيدٌ جداً جداً من أجله (غوارديولا). نحن نعيش من أجل مباريات مماثلة. لا يوجد مستوى أعلى من ذلك، الفوارق هي أن الجميع مستعدون لتقديم كلّ ما لديهم ومستعدون للتضحية للاعب الموجود بجانبهم... هذا ليس بالشيء الجديد. هذا الأمر يحصل منذ مدة طويلة. كنا نتحدث عن إعادة بناء الفريق منذ الموسم الماضي، بالتأكيد هناك وجوه جديدة بسبب رحيل بعضهم، لكن هذه الجودة تبقى ونواصل الاندفاع".

