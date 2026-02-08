السيتي يعود بانتصار مهم من أرض ليفربول ويستمر بملاحقة أرسنال

- شهدت قمة الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز فوز مانشستر سيتي على ليفربول 2-1 في ملعب أنفيلد رود، بعد شوط أول سلبي وأهداف مثيرة في الشوط الثاني. - سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول بنسبة استحواذ 61%، لكن الحارس أليسون بيكر تصدى لمحاولاتهم، فيما شهد الشوط الثاني ضغطاً كبيراً من ليفربول. - سجل دومينيك سوبوسلاي هدفاً رائعاً لليفربول، لكن مانشستر سيتي عاد بقوة عبر برناردو سيلفا وركلة جزاء من إرلينغ هالاند، ليصل رصيده إلى 50 نقطة.

انتهت قمة الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بخسارة نادي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد رود، بعدما انتهى الشوط الأول سلبياً، قبل أن يحمل الشوط الثاني معه ثلاثة أهداف، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة بعدما تقدّم الريدز في النتيجة قبل أن يقلب الضيوف الطاولة.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول بعدما استحوذ على الكرة بنسبة 61% وسدد عشر كرات، أصابت ثلاث منها المرمى لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر كان بالمرصاد، ليفشل زملاء النجم النرويجي إرلينغ هالاند في افتتاح باب التسجيل قبل دخول غرف الملابس. ومع انطلاق الحصة الثانية تغيّرت الأمور بعدما شهدت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تراجعاً للخلف إثر ضغط كبير من زملاء المصري محمد صلاح.

وتحصّل فريق المدرب الهولندي آرني سلوت على ضربة حرة من مسافة بعيدة انبرى لها اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي (25 عاماً)، ليُطلق تسديدة صاروخية ناظرها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما تهزّ شباكه بعدما اصطدمت في بداية الأمر بالقائم، لكن التعادل جاء في الدقيقة 84 عن طريق البرتغالي برنانردو سيلفا بعدما تابع الكرة التي وصلت إليه من رأسية زميله النرويجي إرلينغ هالاند، الذي استغلّ في الدقيقة 93 احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأزرق السماوي، حيث ترجمها بنجاحٍ في شباك بيكر.

وكاد الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير أن يعادل الكفة في آخر أنفاس المواجهة، لكن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وقف سداً منيعاً، بعدما طار صوب الكرة منقذاً مرماه ببراعة، وبذلك رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في وصافة ترتيب البريمييرليغ ليستمر في عملية ضغطه على أرسنال المتصدر (56)، بينما يحتلّ ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة.