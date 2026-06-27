السويدي إيلانغا يبكي التأهل في المونديال قبل أن يحتفل به

- أبدع أنتوني إيلانغا بهدف رائع في مباراة السويد ضد اليابان في كأس العالم 2026، لكنه أثار الجدل بلقطة طريفة عندما اعتقد أن فريقه سيخرج رغم أن التعادل كان كافياً للتأهل. - بعد صافرة النهاية، تحول يأس إيلانغا إلى احتفال عندما علم أن النقطة تكفي للتأهل، مما أظهر حماسه ورغبته في تقديم المزيد. - تألق إيلانغا مع السويد تحت قيادة غراهام بوتر، مسجلاً هدفين في البطولة، رغم أدائه المخيب مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

أشعل السويدي أنتوني إيلانغا (24 عاماً)، مواجهة منتخب بلاده أمام اليابان بهدف رائع في اللقاء الذي جرى بين المنتخبين يوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2026، لكنه عاد وخطف الأضواء بلقطة طريفة بعدما اعتقد أن منتخب بلاده بات على حافة الخروج، رغم أن التعادل كان كافياً لعبور السويد إلى دور الـ32.

وفي التفاصيل، وبعد صافرة النهاية، اندفع الجناح السويدي نحو الأرض في حالة يأس وحزن غريبة، قبل أن يسمع من يصرخ بأن النقطة تكفي للتأهل، فتبدل المشهد من صدمة إلى احتفال. وقال إيلانغا بحسب ما نقلته صحيفة آس الإسبانية: "صرخت لأنني قلت لزملائي: هيا، نستطيع تقديم المزيد. لم أكن أعرف أننا تأهلنا، لكنني سمعت بعدها من يصرخ بأن النقطة تكفي".

وكان إيلانغا بطل المباراة أمام اليابان، بعدما سجل هدفاً استثنائياً وصفه ريو فرديناند، المحلل في الاستوديو التلفزيوني، بأنه ربما يكون هدف البطولة. وقال: "الجميع توقع كرة عرضية، لكنه كان يفكر في شيء مختلف تماماً. القوة والانحناء والثقة.. تسديدة من أعلى مستوى، والحارس لم تكن لديه أي فرصة".

وسجل إيلانغا هدفين حتى الآن في كأس العالم، ليتألق مع منتخب السويد تحت قيادة غراهام بوتر، في تناقض واضح مع موسمه المخيب مع نيوكاسل، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال 32 مباراة في الدوري الإنكليزي. وكان نيوكاسل قد دفع أكثر من 60 مليون يورو لنوتنغهام فورست من أجل التعاقد مع اللاعب، على أمل أن يملأ الفراغ الذي تركه رحيل ألكسندر إيزاك، لكن إيلانغا لم يلمع حتى الآن إلا بالقميص السويدي. وفي موقف طريف آخر أكد غراهام بوتر، مدرب السويد، أنه فهم كثيراً من تصرفات لاعبه عندما علم بأنه لم يكن يعرف أن التعادل يضمن التأهل، قائلاً بابتسامة: "الآن فهمت أشياء كثيرة".