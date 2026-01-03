السودان يودع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام السنغال

- ودّع منتخب السودان بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دور الـ16 بعد خسارته أمام السنغال (1-3)، رغم بدايته القوية وتسجيله الهدف الأول عبر عامر عبد الله يونس. - استعاد منتخب السنغال توازنه سريعاً، حيث عادل النتيجة عبر بابي غيي وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ليخرج متقدماً (2-1). - سيطر السنغال على الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث عبر إبراهيم مبايي، ليحسم التأهل لربع النهائي، بينما لم ينجح السودان في تقليص الفارق.

ودّع منتخب السودان بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دور الـ16 إثر الخسارة أمام السنغال (1-3)، مساء السبت، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب طنجة الكبير، لتنتهي مغامرة منتخب "صقور الجديان" الذي تأهل من دور المجموعات واحداً من أفضل الثوالث في هذه النسخة.

وبدأ منتخب السودان المواجهة بقوة كبيرة وصنع هجمات سريعة ولم يتأخر في تسجيل الهدف الأول، وذلك بعد كرة استلمها اللاعب عامر عبد الله يونس داخل منطقة الجزاء، ليُسدد كرة خاطفة وسريعة خدعت الحارس إدوارد ميندي، وسكنت الزاوية الصعبة، ليتقدم المنتخب السوداني بالهدف الأول في مفاجأة كبيرة رفعت من مستوى حماس المواجهة منذ الدقائق الأولى.

وبعد تلقي منتخب السنغال الهدف الأول، تحرك نحو الهجوم وبدأ في صناعة المحاولات على مرمى "صقور الجديان" في محاولة لهز الشباك ومعادلة النتيجة، وصنع بالفعل خطورة على المرمى السوداني من دون نجاح في هز الشباك وصولاً إلى غاية الدقيقة الـ29، حين افتتح "أسود التيرانغا" عداد أهدافهم عن طريق بابي غيي إثر كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لتُصبح النتيجة (1-1)، قبل أن يعود منتخب السنغال ليضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب نفسه، ليخرج بطل نسخة 2021 متقدماً بنتيجة (1-2) مع نهاية أول 45 دقيقة.

ودخل منتخب السنغال في الشوط الثاني بقوة كبيرة وسيطر على المواجهة تماماً، وصنع عدة محاولات هجومية عبر الأطراف، وكاد أن يُسجل أكثر من هدف في أول 20 دقيقة، في وقتٍ تراجع منتخب السودان بشكلٍ واضحٍ ولم ينجح في مجاراة قوة السنغال على أرض الملعب، ليُثبت الأخير علو كعبه بشكلٍ واضحٍ في المواجهة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ77 عن طريق اللاعب إبراهيم مبايي.

وتحرك منتخب السودان في الدقائق الأخيرة من المواجهة بحثاً عن تقليص النتيجة، ولكن رغم خلقه محاولتين، لم ينجح في هزّ الشباك، بينما عرف منتخب السنغال كيف يُحافظ على تقدمه (3-1)، ليحسم المواجهة لمصلحته ويتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مُواصلاً رحلة الحلم من أجل حصد لقب البطولة الأفريقية.