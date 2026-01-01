- شهدت كأس أمم أفريقيا 2025 مفارقات غريبة، أبرزها تأهل السودان للدور ثمن النهائي رغم تسجيله هدفاً وحيداً بالخطأ في مرمى غينيا الاستوائية، ليصبح أول منتخب يتأهل دون تسجيل لاعبيه أي هدف في دور المجموعات. - تأهل منتخب تنزانيا للدور ثمن النهائي برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله مع أوغندا وتونس وهزيمته أمام نيجيريا، متفوقاً على منتخبات أنغولا وجزر القمر وزامبيا في ترتيب أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث. - شهدت مباراة أوغندا ونيجيريا حدثاً نادراً بمشاركة ثلاثة حراس لمنتخب أوغندا، بعد إصابة الحارس الأساسي وطرد الحارس الاحتياطي، مما أضفى مزيداً من الإثارة على البطولة.

شهدت منافسات دور المجموعات للنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب حتى 18 يناير/كانون الثاني الجاري، العديد من المفارقات الغريبة، كان أبرزها الأرقام غير المتوقعة التي سجلها منتخبا السودان وتنزانيا، وتأتي هذه المفارقات منذ اعتماد النظام الحالي الذي رفع عدد المنتخبات إلى 24، للمرة الرابعة على التوالي منذ النسخة التي أقيمت في مصر عام 2019، ما أضفى على البطولة مزيداً من الإثارة غير المألوفة.

وفي هذا الصدد، سلطت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء، الضوء على المفارقات الغريبة التي شهدها دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025، كان أبرزها تأهل السودان إلى الدور ثمن النهائي رغم احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، وجاء ذلك بعد فوز "صقور الجديان" على غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الثانية، وخسارته أمام الجزائر بثلاثية وأمام بوركينا فاسو بهدفين، ومن اللافت أن المنتخب السوداني سجل هدفاً وحيداً خلال المباريات الثلاث، وكان هذا الهدف بالخطأ في مرمى غينيا الاستوائية، ليصبح أول منتخب في المسابقة يتأهل دون أن يسجل لاعبوه أي هدف في جميع مباريات المجموعة.

وجاء الانتصار الوحيد للمنتخب السوداني ضد غينيا الاستوائية بفضل هدف سجله ساول كوكو بالخطأ في مرمى فريقه، في مباراة شهدت أيضاً ضياع ركلة جزاء نفذها الجزولي نوح، وبالمجمل لم يسجل منتخب السودان سوى هدف واحد في 11 مباراة خلال عام 2025، وإذا استُبعدت مباريات كأس العرب وبطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان)، فإن لاعبي "صقور الجديان" لم يسجلوا أهدافاً في ثماني مباريات متتالية، لتنهي تشكيلة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه العام بتسجيل هدف وحيد فقط ضد جنوب السودان في مارس/آذار عن طريق المهاجم محمد عيسى (1-1)، ويأمل السودانيون بأن يتمكن منتخبهم من كسر هذا النحس في مواجهة ثمن النهائي أمام السنغال.

من جانبه، تأهل منتخب تنزانيا إلى الدور ثمن النهائي بعد أن جمع نقطتين فقط، وهو حدث فريد منذ اعتماد نظام تأهل أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، وقد انهزم المنتخب التنزاني أمام نيجيريا في الجولة الأولى (2-1)، ثم تعادل في الجولة الثانية مع أوغندا (1-1)، وبالنتيجة نفسها تعادل أمام تونس في الجولة الثالثة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، وتفوق بذلك على منتخبات أنغولا وجزر القمر وزامبيا، التي جمعت هي الأخرى الرصيد نفسه، وضمن المقعد الرابع ضمن ترتيب أفضل المنتخبات التي احتلت الصف الثالث.

وفي المقابل، شهدت مباراة أوغندا ونيجيريا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم حدثاً غريباً تمثّل في مشاركة ثلاثة حراس لمنتخب أوغندا، في واقعة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم، وبدأ الحارس الأساسي دينيس أونيانغو اللقاء قبل أن يتعرض لإصابة ويغادر قبل انطلاق الشوط الثاني، ليلعب مكانه الحارس الاحتياطي جمال سالم، الذي بقي عشر دقائق فقط قبل أن يُطرد، ليشارك بدلاً منه الحارس الثالث نافيان أليونزي في الدقيقة 59، في مشهد غير معتاد.