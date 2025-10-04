"السوبر ليغ" يعود بمقترح مثير: صدام مباشر بين الكبار في دوري الأبطال

- مشروع "السوبر ليغ" يقترح تعديل دوري أبطال أوروبا ابتداءً من 2027، بإنشاء منصة بث عالمية مجانية وتعديل مرحلة الدوري لتكون أكثر إثارة بمواجهات مباشرة بين كبار الأندية الأوروبية. - المقترح يشمل تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مع تأهل الثمانية الأوائل من المجموعة الأولى مباشرة لثمن النهائي، بينما تخوض 16 نادياً ملحق دور الـ32، مما يضيف بُعداً درامياً جديداً. - إذا اعتمد "يويفا" المقترح، سيدخل حيز التنفيذ في 2027، مع إطلاق منصة بث خاصة وخيارات بث مجانية ومدفوعة، مع تحسن العلاقات بين "يويفا" و"السوبر ليغ".

عاد مشروع الدوري الأوروبي الممتاز "السوبر ليغ" إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة بمقترح مثير، بعدما قدّم ممثلوه عرضاً نهائياً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يتضمن صيغة جديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ابتداءً من عام 2027، ويُركز المقترح على منصّة بث عالمية مجانية، إضافة إلى تعديل صيغة مرحلة الدوري لتكون أكثر إثارة، وذلك عبر صدام مباشر بين كبار القارة الأوروبية منذ البداية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، اليوم السبت، أن عرض "السوبر ليغ" جاء بعد سبع جولات من المفاوضات مع "يويفا"، ويتركّز التغيير الأبرز في مرحلة الدوري، إذ يخوض أفضل 18 فريقاً في التصنيف الأوروبي ثماني مباريات ضد أندية من مجموعة القمة نفسها، ما يضمن مواجهات نارية في كل جولة، وبذلك لن تقتصر الإثارة على الأدوار الإقصائية، بل ستبدأ منذ الجولة الأولى، لتتواجه الأندية العملاقة بشكل مباشر في صراع مبكر على بطاقات التأهل.

وبدأت هذه المفاوضات منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، مباشرة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية لصالح مشروع "السوبر ليغ"، ومنذ ذلك الحين، عُقدت سبع جلسات تفاوضية بين ممثلي "يويفا" والأندية والشركة الداعمة للمشروع (A22)، بعضها داخل مكاتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علماً أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا كشف سابقاً أن المباحثات جرت حول ثلاثة محاور رئيسة، وهي الحوكمة، ومنصة البث، ونظام البطولة، وبالنسبة للأخير، فقد اقترح ممثلو المشروع تعديلات جوهرية، رغم بساطتها، بهدف رفع مستوى المنافسة والتقليل من المباريات غير المتكافئة في مرحلة الدوري.

وأضافت الصحيفة أن الأندية ستقسم على مجموعتين، إذ تضم الأولى كبار أوروبا، تماماً كما هو الحال في النسخة الجارية، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وتشلسي وبوروسيا دورتموند وبرشلونة وأرسنال وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وأتالانتا وفياريال ويوفنتوس وأيندهوفن ونابولي، أما المجموعة الثانية فتضم فرق آينتراخت فرانكفورت وكلوب بروج وتوتنهام وأياكس وسبورتينغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو غليمت وكوبنهاغن وكايرات ألماتي ويونيون سانت جيلواز وبافوس وأتلتيك بلباو وأولمبيك مرسيليا وموناكو وغلطة سراي ونيوكاسل وكاراباخ.

أما على صعيد التأهل، فسيضمن الثمانية الأوائل من المجموعة الأولى مكانهم مباشرة في ثمن النهائي، بينما يخوض 16 نادياً من المجموعتين ملحق دور الـ32، إذ يلتقي صاحب المركز التاسع في المجموعة الأولى مع الفريق الأقل نقاطاً في المجموعة الثانية، وهكذا تباعاً، ويهدف هذا النظام إلى رفع مستوى المباريات الكبرى منذ البداية، مع إعطاء الأندية الأقل تصنيفاً فرصة لإحداث المفاجآت، ما قد يؤدي إلى إقصاء بعض الكبار في وقت مبكر، ويضيف بُعداً درامياً جديداً للبطولة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن هذا المقترح، حال اعتماده من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من عام 2027، بالتزامن مع انطلاق دورة جديدة لبيع حقوق بث دوري الأبطال، وستُتاح المباريات عبر منصة خاصة بخيارين أحدهما مجاني مدعوم بالإعلانات، والثاني مدفوع دونها، على أن يبقى اسم المسابقة كما هو "دوري أبطال أوروبا"، كما أوضحت الصحيفة أن العلاقات بين "يويفا" و"السوبر ليغ" شهدت تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، وأن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار النهائي.