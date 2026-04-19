السوبر كلاسيكو... قمة المواجهات المحتدمة بين بوكا جونيورز وريفر بليت

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى قمة "السوبر كلاسيكو" الأرجنتيني بين بوكا جونيورز ونظيره ريفر بليت في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الدوحة، في مسابقة الدوري "أبرتورا" حين يلتقيان على ملعب مونومنتال في قمة كروية تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد وحول العالم.

وفاز بوكا جونيورز تاريخياً في 93 مباراة مقابل 88 حالة فوز لنادي ريفر بليت الذي يستضيف قمة الأحد، بينما كان التعادل سيد الموقف في 84 مواجهة، بمجموع بلغ 265 في بطولات الهواة والمحترفين ومختلف بطولات الكأس بحسب ما ذكرت شبكة "TYC" المحلية، مع العلم أنّ التعادل السلبي بنتيجة 0-0 في عام 1919 غير مُحتسب في السجل؛ لأن البطولة حينها أُلغيت.

وتعود آخر مواجهة بين الطرفَين إلى التاسع من نوفمبر عام 2025، حين حقق فريق المدرب الأرجنتيني كلاوديو أوبيدا الفوز على فريق مواطنه مارسيلو غاياردو (المدير الفني السابق لريفر) بنتيجة 2-0 على ملعب "لا بومبونيرا"، وسجل هدفَي المباراة كلٌّ من إكسيكويل زيبايوس وميغيل ميرينتيل.

ولم تشهد المباريات في السنوات الأخيرة من عام 2021 حتى يومنا هذا نتائج كاسحة وكبيرة بمختلف المسابقات، إذ فاز ريفر بليت في 5 مواجهات، عام 2021 بنتيجة 2-1، وفي 2023 1-0 و2-0، وكذلك بهدفٍ دون مقابل عام 2024، وبواقع 2-1 في 2025، بينما جاءت نتائج بوكا متقاربة بتحقيقه الانتصار أربع مرات، أولها كان في 2021 بهدفٍ نظيف وبذات الأرقام في 2022، ثم 3-2 في 2024 وفي آخر لقاءٍ في 2025 بنتيجة 2-0، بينما حضر التعادل مرّة واحدة في فبراير/ شباط 2025 على ملعب مونومنتال 1-1.

وينحدر كلٌّ من ناديَي بوكا جونيورز وريفر بليت من منطقة لا بوكا، وهي منطقة الطبقة العاملة في ميناء بوينس آيرس، حيث تأسس ريفر بليت عام 1901 وبوكا عام 1905، إلّا أن ريفر نقل مقرّه لاحقاً إلى حي نونيز الراقي شمال المدينة عام 1925، ومنذ ذلك الحين، عُرف بوكا بنادي الطبقة العاملة الأرجنتينية أو نادي الشعب، إذ ينتمي العديد من مشجعيه إلى الجالية الإيطالية المهاجرة المحلية، ويُطلق على مشجعيه لقب "زينيزيس" (جنوية نسبةً إلى مدينة جنوى الإيطالية)، في المقابل، اشتهر ريفر بليت بلقب "لوس ميلوناريوس" (المليونيرات)، مع قاعدة جماهيرية يُفترض أنها من الطبقة العليا، ومع ذلك، يضمّ كلا الناديين مشجعين من جميع الطبقات الاجتماعية بطبيعة الحال.

ويدخل بوكا مباراة القمة خارج ميدانه بعد فوزه قبل أيام أمام برشلونة الإكوادوري في دور المجموعات ببطولة كوبا ليبرتادوريس، لكن المدرب أوبيدا سيفتقد لجهود بعض الأسماء على غرار أغوستين مارشيسين، الذي غادر اللقاء الأخير وهو يبكي بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، ويحلّ بدلاً منه لياندرو بري بحسب ما ذكرت قناة "TYC"، كما يفتقد الفريق أيضاً جهود كارلوس بالاسيوس والأوروغوياني إدينسون كافاني الذي يتعافى من انزلاقٍ غضروفي.